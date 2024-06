Macron dimiteix i convoca eleccions anticipades a França

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat la dissolució de l'Assemblea Nacional i la convocatòria d'eleccions legislatives anticipades, menys d'una hora després que els sondejos a peu d'urna anticipessin una victòria de la ultradreta als comicis europeus.

"He sentit el vostre missatge, les vostres preocupacions i no les deixaré sense resposta", ha proclamat Macron, en un discurs a la nació en què ha anunciat que les legislatives tindran lloc el 30 de juny i el 7 de juliol.

"No podria seguir, al final d'aquesta jornada, mirant cap a una altra banda. A aquesta situació s'hi afegeix a més la febre que ha contagiat el debat públic i parlamentari al nostre país", ha dit Macron, en una al·locució televisada des de l'Elisi.

"És per això que, després d'haver procedit a les consultes prèvies de l'article 12 de la nostra Constitució, vaig decidir tornar la paraula del nostre futur parlamentari a través del vot", ha afegit.

El president ha assumit que les europees no li han ofert "un bon resultat". En concret, segons els sondejos, la llista de Renaixement hauria obtingut al voltant del 15% dels sufragis, menys de la meitat que Agrupació Nacional.

Les noves eleccions arribaran només dos anys després de les de juny del 2022, en què Renaixement, el partit del cap de l'Estat, va perdre la majoria absoluta que havia tingut a la legislatura 2017-22, fet que va generar problemes al Govern a l'hora de buscar socis parlamentaris per aprovar les reformes.

Per exemple, la reforma de les pensions molt discutida es va aprovar l'any passat sense votació a l'Assemblea Nacional.

Per la seva banda, la líder de la ultradretana Agrupació Nacional (RN), Marine Le Pen, ha afirmat que estan preparats "per assumir el poder" a les eleccions legislatives que el president Emmanuel Macron va anunciar.

Per als comicis convocats per al 30 de juny i el 7 de juliol, la candidata a les presidencials el 2012, 2017 i 2022 ha efirmat que ja són "la gran força de l'alternança a França" gràcies als resultats de les legislatives del 2022 , que va posar el RN com a primera força d'oposició, i les europees d'aquest diumenge, encapçalades per Jordan Bardella.