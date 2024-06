Madrid acull fins diumenge la reunió anual del Club Bilderberg

Madrid és l'epicentre de discussions estratègiques globals amb l'arribada de la reunió anual del Club Bilderberg, celebrada del 30 de maig al 2 de juny. Aquest esdeveniment, conegut pel seu alt nivell de secretisme i la prominència dels seus assistents, reuneix líders influents de diverses esferes per debatre sobre temes crítics que afecten el món.

El Club Bilderberg, fundat el 1954 per David Rockefeller i Bernat d'Holanda, té com a objectiu principal fomentar el diàleg entre Europa i Amèrica del Nord. La primera reunió es va celebrar a l'Hotel Bilderberg a Oosterbeek, Països Baixos, i des d'aleshores s'ha consolidat com a fòrum d'alt nivell on s'aborden qüestions globals sense la pressió d'arribar a acords formals o emetre declaracions públiques. En aquesta ocasió, la reunió té lloc a Madrid, marcant la tercera vegada que Espanya acull l'esdeveniment, després de les reunions al Balneari Illa de La Toja el 1989 i l'Hotel Dolce de Sitges el 2010.

Durant els quatre dies de sessions, els participants discuteixen una varietat de temes de gran rellevància mundial, incloent-hi la intel·ligència artificial, el canvi climàtic, el futur de la guerra, el panorama geopolític centrat a Ucraïna, Rússia, Xina i Orient Mitjà, així com els reptes econòmics d'Europa i els Estats Units i el panorama polític dels Estats Units.

L´esdeveniment compta amb la presència de destacades personalitats espanyoles, incloent José Manuel Albares, Ministre d´Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació; Carlos Cuerpo, ministre d'Economia, Comerç i Empresa; Ana Botín, Presidenta del Banco Santander; José Manuel Entrecanales, President d'Acciona; Pablo Hernández de Cos, governador del Banc d'Espanya; Nadia Calviño, presidenta del Banc Europeu d'Inversions; Sol Daurella Comadrán, Presidenta de Coca-Cola Europacific Partners; Pedro J. Ramírez, Director del diari 'El Español'; José Crehueras, President del grup Planeta i Atresmedia; Ildefonso Castro, exsecretari d'Estat d'Afers Exteriors - PP; i José Juan Ruiz, President del Real Institut Elcano.

La reunió també atrau influents líders internacionals, com Jens Stoltenberg, Secretari General de l'OTAN; Mark Rutte, Primer Ministre dels Països Baixos; Albert Bourla, Conseller Delegat de Pfizer; Paschal Donohoe, President de l'Eurogrup; Charles Michel, President del Consell Europeu; Michael O'Leary, Conseller Delegat de Ryanair Group; i Christian Sewing, Conseller Delegat de Deutsche Bank AG.

Fidel a la tradició del Club Bilderberg, la reunió es duu a terme sota estrictes normes de privadesa i seguretat. La regla de 'Chatham House' permet als participants utilitzar la informació obtinguda durant les discussions, però prohibeix revelar la identitat o els detalls específics dels discursos. No es permeten enregistraments ni es documenten les discussions, i els convidats no poden portar acompanyants ni escortes ni acudir als seus propis vehicles.