El Madrid es queda sense Eurolliga: derrota a la final contra Panathinaikos (80-95)

El Madrid no va poder conquistar la seva dotzena Copa d'Europa després de perdre amb claredat (80-95) davant el Panathinaikos grec a la final de l'Eurolliga 2023-2024 disputada a l'Uber Arena de Berlín, un partit on el conjunt madridista es va veure desbordat a una segona part molt dolenta.

L'equip de Chus Mateo no va poder revalidar el títol en un últim partit on el seu rival va ser millor i va imposar el llibret per treure'l del tron. Des del 1968 no defensava corona el conjunt més premiat del Vell Continent i haurà d'allargar aquesta espera per culpa d'un enfonsament inesperat en atac a partir precisament d'encarrilar la final.

Llavors, encara campió, recolzat en el seu encert, va arribar a dominar a l'inici del segon quart (41-27), però a partir d'aquí, va ser asfixiat per la defensa del ja heptacampió d'Europa i llastat pel seu pobre percentatge del triple. Des d'aquest avantatge, només va anotar dos punts menys a la resta del matx, únicament 26 després del descans quan els d'Ergin Ataman, que va sumar el tercer títol en tres anys, van decidir la final.

No va ser la nit des de fora (11/36 en tir de tres) ni la de Facundo Campazzo, Mario Hezonja o Walter Tavares, els tres teòrics principals pilars d'un equip on tampoc no va tenir continuïtat després d'un bon inici Dzanan Musa (15), mentre que al bàndol rival, Kostas Sloukas (24 punts) va ser l' MVP d'un Panathinaikos on, a banda del seu gran treball defensiu, van brillar Kendrick Nunn (21) i Matthias Lessort (17).

Tot i això, el conjunt madridista va sortir entonat i el seu encert va ser demolidor davant un Panathinaikòs que, al contrari que els seus compatriotes, sí que va donar la cara ofensivament. El resultat: 61 punts i un òptim 36-25 per als de Chus Mateo, fent mal des del triple (4/6).

El tècnic madrileny va apostar novament per Eli John Ndiaye i el jove alapívot li va tornar la confiança d'una manera una mica inesperada. Vuit punts seguits, els primers del seu equip en un començament on els triples s'intercanviaven i on Tavares va haver de seure molt ràpid per dues faltes, la segona molt protestada per Mateo, que es va emportar una tècnica.

El Reial Madrid s'hi va refer gràcies en bona part a la bona feina d'un Musa que va fer mal amb les seves penetracions i que va aportar deu punts més per mantenir el domini inicial del campió (27-19). El 'PAO', amb el problema de Nunn de la tercera falta, intentava replicar amb Sloukas, però va ser després dels deu primers minuts quan va trobar la fórmula en defensa.

El Madrid s'ofega des del perímetre

L'equip madrileny, amb la intensitat enrere de Rudy Fernández i Fabien Causeur, va arribar a escapar-se amb comoditat (41-27), però va començar a patir. Ataman va demanar un pas més en defensa i per això va tirar de 'secundaris' com Juancho Hernangómez i Luca Vildoza, que juntament amb Jerian Grant van començar a complicar els atacs al seu rival, sense les seves teòriques millors peces al parquet.

A l'altra banda de la pista, va emergir un Lessort, guanyador del seu duel amb el seu compatriota Vincent Poirier. El francès va anotar set punts seguits per liderar un 0-8 i que l'Uber Arena esclatés en veure que la final es tornava a igualar malgrat la tornada a la pista de Campazzo, Musa, que va rebre una antiesportiva després d'un robatori de Grant, i Hezonja. Un triple de Vildoza va posar el 46-45, però el Reial Madrid va recuperar el seu encert al triple i dos seguits, de Musa i Campazzo, li van permetre arribar al descans amb aire (54-49).

Després del descans, el guió va continuar sent el que marcava Ataman, cada cop més forts enrere i que obligaven el conjunt madridista a buscar la solució del triple amb nul encert. Els de Chus Mateo només sumaven una cistella després de gairebé set minuts i l'hexacampió d'Europa dominava per primera vegada el marcador després d'un triple de Nunn (56-58).

Les faltes començaven a ser un factor clau i Tavares, Campazzo, Lessort i Grant entraven al perillós 'club de les 3', però pitjor era el de Poirier, que es posava amb quatre després d'una falta i una tècnica a continuació. Tot i el 0/9 al triple i els set punts anotats en aquest període, la 'ferida' no era greu (61-64) per al decisiu tram final.

El Madrid, que va arribar a encadenar un 0/11 en triples, va intentar no desenganxar-se del xoc, però l?única bona notícia era la quarta de Lessort. Les alarmes s'encenien al bàndol del conjunt madridista quan Mitoglou i Grant van posar la defensa del títol molt costa amunt (65-73), encara que encara de bon tros per jugar.

Un '2+1' Hezonja, un triple de Llull i una zona van acostar els de Chus Mateo (71-73). Aleshores van aparèixer Sloukas envers dos triples seguits, un de molt llunyà, i Nunn per treure-li emoció al final i apartar del seu tron al campió per acabar amb l'espera de 13 anys del conjunt atenès.