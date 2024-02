El Madrid venç el Sevilla en un partit renyit (1-0) i suma 3 punts importants

El Reial Madrid va superar (1-0) el Sevilla FC amb un gol de Luka Modric al minut 81.

Els de Carlo Ancelotti van manejar el matx durant molts minuts però es van embolicar davant un Sevilla ben protegit enrere en el retorn a Chamartín de Sergio Ramos.

El que va ser capità dels blancs va frenar el seu exequip, però Modric va reclamar el seu lloc al Madrid saltant de la banqueta per segellar els 3 punts.

Enmig de la polèmica pels vídeos sobre els àrbitres de Reial Madrid TV i la denúncia davant de Competició del club andalús, es pagava poc que el VAR faria acte de presència més aviat que tard.

Als 10 minuts, quan Díaz de Mera va anar al monitor per anul·lar un gol de Lucas Vázquez per una falta prèvia. Un cop de Nacho a En-Nesyri impossible d'apreciar si no és amb la lupa del videoarbitratge i que va ser suficient per anul·lar la jugada. El gol ha d'impolutar-se en temps de VAR i el Madrid es va quedar sense aquest avantatge, convertint el seu joc en previsible per a una bona defensa visitant enmig del ressentiment amb l'àrbitre.

La primera ocasió va ser dels andalusos, amb la projecció de la mort d'Isaac Romero que no va aprofitar En-Nesyri, però no van tornar a sortir amb perill. El Sevilla semblava destinat a patir, gairebé sense pilota, cada vegada més tancat al seu camp per la pressió dels locals, com en aquest gol anul·lat a Lucas Vázquez.

Els d'Ancelotti van comptar amb el desbordament de Rodrygo, també de Vinícius, però van trobar a faltar el far de l'absent Joselu. Sense Jude Bellingham tampoc, el Madrid necessitava més segona línia en el seu atac, sumar efectius com va aconseguir per moments Tchouaméni i, sobretot, Fede Valverde. L'uruguaià va tenir la millor ocasió abans del descans amb una terrible fuetada llunyana que va aclarir Nyland.

El xoc va tornar de vestidors amb els mateixos protagonistes, encara que en aquesta vegada el porter del Sevilla va fer l'estàtua i va resar el que va saber veient la rematada de Valverde estavellar-se al pal. El partit es va animar per moments i els de Quique Sánchez Flores van tenir la seva gran ocasió amb Isaac Romero: parada de Lunin.

L'àrbitre es lesiona

Tot i això, els atacs van agafar direcció única i el Madrid va viure uns minuts de setge on Rodrygo i Vinícius van fregar el gol. En el millor moment dels blancs, l'àrbitre Díaz de Mera va demanar el canvi lesionat i al seu lloc va entrar Fernández Buergo, un debutant a Primera per a mitja hora a tot un Bernabéu.

El Madrid va intentar no refredar-se però el cert és que va passar el moment vendaval i el Sevilla va respirar sortint alguns metres de la cova. Vinícius, que va reclamar una entrada de Navas, i Rodrygo van perdre una mica de protagonisme i la defensa del Sevilla va tornar a fer-se forta. Sergio Ramos, de tornada a un Bernabéu on va acumular part dels seus 22 títols i 671 partits de blanc, va tornar a tallar pilotes importants com al primer temps.

No obstant, una llegenda vigent de la capital com Luka Modric es va reivindicar tot just entrat amb un golàs al minut 81. El croat, als 38 anys i amb la renovació a l'aire, va controlar una pilota ploguda a la frontal i la va ajustar al pal. El Sevilla va reclamar un fora de joc de Rudiger a l'inici de la jugada, però el gol va pujar i va valer per consolidar el liderat.

Com a escassa resposta, Kike Salas va rematar desviat per a un Sevilla que, en el llarg descompte, no va tenir opció d'encadenar la cinquena jornada seguida sumant per allunyar la zona de descens. El Madrid no va obrir la Lliga, va mantenir els vuit de renda amb el Barça i esperarà tranquil el que faci el Girona aquest dilluns contra el Rayo.