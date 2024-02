Mal inici per a Espanya a la fase de classificació: derrota contra Bèlgica (58-53)

La selecció espanyola masculina de bàsquet va perdre (58-53) contra Bèlgica a la segona jornada de la fase de classificació per a l'Eurobasket 2025. És la segona derrota en 2 partits per a una vigent campiona lluny de la seva millor versió.

Els de Sergio Scariolo van empitjorar fins i tot la mala imatge del partit contra Letònia C amb un equip que no ha estat capaç d'entendre's.

Al Dôme de Charleroi, Espanya va arribar a guanyar per 10 a l'inici del tercer quart, però amb un pèssim encert i sense la seva fortalesa defensiva, el triomf es va esfumar de nou en un camí continental que fins i tot es pot complicar.

L'equip va fer aigua en atac, amb 14 punts de Darío Brizuela i 10 de Joel Parra sense alliberar-se dels mals percentatges que van marcar el matx.

Bèlgica no va ser gaire millor, només prou per explicar els seus partits per victòries en una fase que, a priori, no haurien de fallar les favorites com Espanya, amb tres bitllets a l'Eurobasket per repartir entre quatre.

L'encert inicial de Parra va ser un miratge, igual que el triple de Brizuela per tancar un primer quart per la baixa (11-14). La bona notícia era que Bèlgica anava també patint, no com la bona anotació de Letònia fa tres dies, i Scariolo va anar buscant solucions. Yankuba Sima les va donar, però a l'altra banda també va sumar per dins Ismael Bako, ja que per fora ningú endollava.

La presència de Ricky Rubio no va trobar progressió després de tornar a les pistes a Saragossa encara que el base català va ser dels més valorats al descans. L'ex de la NBA va repartir joc i va agafar rebots però no va ficar una cistella en joc ia la segona part no va comparèixer per una sobrecàrrega. Espanya va aconseguir una petita renda amb el 19-26 i, a la represa, la va engreixar sense defensar-la (20-30).

Els de Scariolo no van posar en joc una bona defensa com al primer temps i dos triples seguits de Pierre-Antoine Gillet van tornar a prémer el marcador. Bèlgica va canviar el guió amb un Retin Obasohan que se'n va anar fins als 19 punts i Espanya es va veure en mode supervivència però sense ningú a qui encomanar-se. Delalieux va colpejar també per als locals i Alberto Díaz va respondre a Espanya.

La quatre vegades campiona d'Europa va aconseguir tornar a posar el partit de cara a l'inici de l'últim quart però, aquesta vegada sense Rubio al desenllaç, no hi va haver convicció, encert ni defensa en una Espanya desconeguda. Les pèrdues i els errors van marcar la sentència dels de Scariolo, que espera armar un equip de més garanties i confiança per al Preolímpic del mes de juliol.