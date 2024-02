La Malaltia X, la propera pandèmia: És una qüestió de quan, no de si passarà

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha advertit que "la propera pandèmia és una qüestió de quan, no de si passarà", i que aquesta pot estar causada per un virus de la grip , per un nou coronavirus o per una malaltia encara desconeguda, el que s'anomena "Malaltia X".

Així s'ha manifestat Tedros en el marc de la Cimera Mundial de Governs, un esdeveniment anual que s'està celebrant a Dubai, Unió dels Emirats Àrabs. Allà, ha reiterat que, malgrat els "progressos" de l'etapa de la Covid-19, el món "no està preparat per a una pandèmia".

"El cicle de pànic i negligència es comença a repetir. Les doloroses lliçons que hem après corren el risc de caure en l'oblit quan l'atenció se centri en les moltes altres crisis a què s'enfronta el nostre món. Però si no aprenem aquestes lliçons , la propera vegada ho pagarem car", ha proclamat.

El director de l'OMS ha precisat que, darrerament, s'ha parat molta atenció a la 'Malaltia X', però "no és una cosa nova". Aquest terme es va utilitzar per primera vegada el 2018 com a marcador de posició per a una malaltia que ni tan sols es coneix encara, però per a la qual, però, és possible preparar-se.

"Covid-19 era una 'Malaltia X', un nou patogen que causava una nova malaltia. Però hi haurà una altra 'Malaltia X', o una 'Malaltia Y', o una 'Malaltia Z'. I, tal com estan les coses , el món segueix sense estar preparat per a la propera 'Malaltia X' i la propera pandèmia", ha insistit Tedros.

Al seu parer, "si passés demà", el món s'enfrontaria a molts dels mateixos problemes a què es va enfrontar amb la Covid-19.

Reclamen un acord internacional sobre preparació i resposta davant de pandèmies



Per aquesta raó, el desembre de 2021, els Estats Membres de l'OMS es van reunir a Ginebra i van acordar elaborar un acord internacional sobre preparació i resposta davant de pandèmies, un pacte jurídicament vinculant per treballar junts per tal de mantenir-se fora de perill i protegir els altres.

Els països es van fixar un termini per completar l'acord a temps per adoptar-lo a l'Assemblea Mundial de la Salut el maig d'aquest any. Només falten 15 setmanes.

Tot i això, segons Tedros, actualment hi ha "dos grans obstacles" per complir aquest termini. El primer és un grup de qüestions sobre les quals els països encara no han arribat a un consens.

El segon obstacle és “la lletania de mentides i teories conspiratives sobre l'acord: que és una presa de poder per part de l'OMS; que cedirà sobirania a l'OMS; que donarà poder a l'OMS per imposar bloquejos o mandats de vacunació als països; que és un atac a la llibertat; que l'OMS no permetrà viatjar a la gent; i que l'OMS vol controlar la vida de les persones", ha lamentat el director general de l'organisme sanitari.

Per a Tedros, aquestes "mentides" posen en perill la salut de la població mundial. "Aquestes afirmacions són total, completa i categòricament falses. L'acord sobre pandèmies no atorgarà a l'OMS cap poder sobre cap Estat ni sobre cap individu", ha dit.

"No podem permetre que aquest acord històric, aquesta fita en la salut mundial, sigui sabotejada pels que difonen mentides, deliberadament o sense saber-ho", ha apuntat Tedros.

En aquest sentit, Tedros ha recordat que l'OMS no va imposar res a ningú durant la pandèmia de Covid-19. "Ni tancaments, ni mandats de màscares, ni mandats de vacunes. No tenim poder per fer-ho, no ho volem, i no estem intentant aconseguir-ho", ha insistit.

Per tant, ha recordat que el treball de l'organització és "recolzar els governs amb orientació basada en proves, assessorament i, quan calgui, subministraments, per ajudar-los a protegir la seva població".

Lluny de cedir sobirania, l'acord afirma la sobirania nacional i la responsabilitat nacional en els principis fonamentals. De fet, el pacte és “en si mateix un exercici de sobirania”. Es tracta dels compromisos que els països assumeixen per protegir-se a si mateixos i als altres de les pandèmies.