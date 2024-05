Males notícies amb Vitor Roque: el Barça decideix desprendre's d'ell

El futur de Vitor Roque al Barcelona sembla estar envoltat d'un mar d'incertesa segons revelacions recents del programa 'Què T'hi Juegues' de la cadena SER.

Segons les informacions més recents, l'entrenador blaugrana, Xavi Hernández, en col·laboració amb Deco, director esportiu de l'equip, haurien arribat al'acord que el davanter brasiler surti cedit al juny.

Aquesta decisió, que es rumorejava des de fa setmanes, suggereix que Xavi considera que el jove brasiler encara no està prou madur per triomfar al Barça i que el beneficiaria adquirir experiència en algun equip europeu.

Tot i això, aquesta postura no està exempta de controvèrsia, especialment considerant les recents declaracions de l'agent de Roque, André Cury, en una entrevista a RAC1.

Cury es va mostrar ferm en afirmar que una cessió no seria el millor per l'interès del jugador. A més, va argumentar que enviar un jugador jove en préstec a un altre club el pot perjudicar, ja que aquest club no tindria el mateix interès en el seu desenvolupament que el Barcelona.

Davant d'aquesta situació, va suggerir dos possibles camins: o Roque es queda al Barça per obtenir minuts i demostrar-ne la vàlua, o si el club decideix prescindir-ne, es buscaria una venda definitiva.

Les paraules de Cury subratllen una tensió potencial entre el club i el representant del jugador, ja que assenyala que hi ha diversos equips interessats a Roque, però el club no ha pres una decisió definitiva sobre això. Com no pot ser altrament, aquesta discrepància planteja interrogants sobre el futur immediat del jove talent brasiler.

Una arribada dubitativa

Roque va arribar al Barcelona durant el mercat d'hivern com una promesa destacada del futbol brasiler, però fins ara el seu rendiment a l'equip català ha estat limitat.

Tot i que ha demostrat centelleigs del seu talent, les oportunitats de joc han estat escasses, cosa que ha portat a qüestionaments sobre si se li està donant prou espai per desenvolupar-se.

La lesió de Gavi va permetre al Barcelona inscriure Roque a l'equip en un moment en què el rendiment de Lewandowski no estava al seu millor moment.

Tot i això, la inversió realitzada en ell, amb una operació que va assolir els 30 milions d'euros fixos, més 30 milions en variables, no ha mostrat encara els resultats esperats.

Una de les opcions que han apuntat des del Regne Unit és un possible bescanvi entre Vitor Roque i Mason Greenwood, jugador del Manchester United cedit al Getafe. El jugador acaba contracte el proper 30 de juny del 2025, i per això el seu futur estarà en boca de molts grans d'Europa.