L'as sota la màniga que es guarda Barcelona per intentar retenir la Fórmula 1

per Helena Celma

Barcelona es troba en ple moviment per assegurar la continuïtat de la Fórmula 1 al Circuit de Catalunya més enllà de l'acord vigent fins al 2026.

Amb una determinació sòlida, la ciutat està duent a terme diverses iniciatives per persuadir els responsables de Liberty Media de perllongar el contracte.

Les obres al Circuit de Catalunya estan en ple desenvolupament, però la ciutat no es queda enrere. Es proposa involucrar a Barcelona per complet en el proper Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, del 21 al 23 de juny del 2024, fent que l'esdeveniment s'asseu a cada racó dels seus carrers.

L'equip liderat per Jaume Collboni està disposat a arriscar, fins i tot amb pressupostos pendents d'aprovació i possibles crítiques dels grups opositors, per assolir aquest objectiu.

La convicció és clara: la ciutat necessita esdeveniments esportius de renom, com la Fórmula 1, per mantenir-ne la rellevància internacional.

Una de les propostes més destacades és l'organització d'un 'Road Show' o una exhibició que transformi el cor de l'Eixample en un punt d'atracció únic per al Gran Premi d'Espanya.

Tot i això, aquest pla no busca competir amb la idea d'una carrera urbana a Madrid, sinó complementar-la, aprofitant les característiques úniques de Barcelona i l'ambient segur i còmode que ofereix el Circuit de Catalunya.

Aquest projecte no és nou. Fa anys, es va plantejar organitzar una presentació oficial de la temporada de Fórmula 1 a la Font Màgica de Montjuïc, però va ser descartat per l'ajuntament anterior.

Ara, la idea d'una exhibició de monoplaces al centre de la ciutat és més a prop de fer-se realitat que mai.

Quan es faria l'exhibició?

L'exhibició està programada per a uns dies abans del Gran Premi, possiblement el 12 o 19 de juny, i comptarà amb la participació de tots els equips, pilots i monoplaces del campionat.

La data exacta està pendent de confirmació, ja que Liberty Media l'ha de coordinar amb els equips després de la cursa al Canadà, del 7 al 9 de juny.

Barcelona està decidida a demostrar el seu compromís amb la Fórmula 1 i esdevenir un lloc indispensable al calendari de la competició.

Amb iniciatives com el 'Road Show' a l'Eixample, la ciutat espera assegurar la seva posició com una de les destinacions més atractives per al món de l'automobilisme.