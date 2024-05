El Manchester City es proclama campió de la Premier i aconsegueix una fita sense precedents

per Redacció CatalunyaPress

El Manchester City s'ha proclamat campió de la Premier League aquest diumenge, després de la darrera jornada de la competició. L'equip dirigit per Pep Guardiola ha sumat 91 punts i ha superat així l'Arsenal de Mikel Arteta, que ha finalitzat amb 89 unitats. Per certificar aquest triomf, ha estat suficient una victòria plàcida a l'Etihad Stadium, contra el West Ham, per 3-1, amb doblet de Phil Foden i gol de Rodri Hernández.

D'aquesta manera, el City aconsegueix una fita sense precedents. Amb aquest títol, ja han guanyat quatre títols de Premier League consecutius: el 2024, 2023, 2022 i 2021. I és la primera vegada que passa això al campionat anglès. El Manchester United d'Alex Ferguson va aconseguir guanyar tres Premier League consecutives, entre el 1999 i el 2001, i també entre el 2007 i el 2009.

És una fita que confirma l'hegemonia 'citizen' a Anglaterra. Perquè més enllà d'aquests quatre títols 'back to back', consecutius, abans ja en va guanyar dos, el 2018 i el 2019. Només el Liverpool de Jügen Klopp, el 2020, ha estat capaç de discutir alguna cosa a l'equip de Guardiola. Que, en altres paraules, ha guanyat sis Premier League en set anys. Una bogeria.