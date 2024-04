Històrica manifestació a Jerusalem: 100.000 israelians exigeixen el cessament de Netanyahu

per Redacció CatalunyaPress

### Més de 100,000 persones exigeixen la dimissió de Netanyahu a Jerusalem

Una multitud sense precedents de més de 100.000 manifestants ha sortit als carrers de Jerusalem aquest diumenge en el que ja es considera la mobilització més gran contra el Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu des dels atacs del 7 d'octubre, llançats des de la Franja de Gaza. Aquesta mobilització marca l'inici d'una setmana nacional de protesta convocada per l'oposició.

El propòsit d'aquesta protesta massiva és establir una acampada davant de la Knesset, el Parlament israelià, durant quatre dies, com a primer pas d'una sèrie d'accions planejades. Aquesta ciutat de tendes de campanya s'erigeix com un símbol de l'exigència d'eleccions anticipades.

Una novetat significativa en aquesta protesta és el suport de diverses famílies d'ostatges segrestats a Gaza, que consideren que Netanyahu obstaculitza un possible acord d'intercanvi. Entre ells hi ha Eli Albag, portaveu d'aquestes famílies, la filla de la qual Liri està en mans de Hamàs. Albag va anunciar que abandonaran les concentracions a la rebatejada "Plaça dels Ostatges" de Tel Aviv per unir-se a les mobilitzacions contra el primer ministre.

Durant la marxa, els manifestants han corejat consignes com "Eleccions ja!" i han reiterat el lema contra Netanyahu: “Ets un líder, ets culpable”. Dirigents de partits polítics com Yesh Atid, el Partit Laborista i la confederació de sindicats Histadrut s'han unit a la protesta. La policia ha desplegat efectius antiavalots i cavalleria, i s'han produït enfrontaments a l'avinguda Begin, on s'han fet servir càrregues i substàncies pudents.

El líder de l'oposició, Yair Lapid, del partit Yesh Atid, ha dirigit un missatge contundent durant la marxa i ha assenyalat que cada membre del Govern té part de la responsabilitat en la situació actual. Lapid ha instat els ministres i diputats a assumir la seva responsabilitat i ha denunciat la paràlisi que pateix Israel sota el lideratge de Netanyahu.

Les protestes estan previstes per continuar amb una acampada de quatre dies i una gran manifestació diària a les 19.00 hores durant la setmana que ve. A més, es planegen concentracions davant dels domicilis de diputats de la coalició que recolza Netanyahu.

La setmana de protestes culminarà el dissabte 6 d'abril amb una gran manifestació al carrer Kaplan i la Plaça dels Segrestats de Tel Aviv per recordar els sis mesos dels atacs de les milícies palestines de Gaza i l'inici del segrest de més d'un centenar d'ostatges que segueixen a l'enclavament.

A més d'aquestes protestes, aquest diumenge també hi ha hagut manifestacions al barri ultraortodox de Mea Sharim, al nord de Jerusalem, on els manifestants han exigit igualtat en el reclutament militar, ja que els estudiants de les escoles talmúdiques estan exempts del servei. La policia va haver d'intervenir davant dels conats de violència i es va reportar la detenció d'un individu.