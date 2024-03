Marc Márquez assegura sentir ''la mateixa pressió'' que quan estava a Honda HRC

El pilot espanyol de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ha volgut deixar clar que "la pressió i l'ambició" d'un equip satèl·lit com el que està ell és "la mateixa" que en pot tenir un de fàbrica i que "encara" no ha descobert "tot el potencial" de la seva moto, mentre que de cara a una possible oportunitat en una Desmosedici oficial ha manifestat que no té "presa" i que en aquest moment "hi ha dos o tres pilots que van més ràpid" que ell.

"La pressió és la mateixa perquè els pilots i els equips estan contents si aconsegueixen el podi, i aquest és l'objectiu que es marca aquest equip. Tenir bon ambient, divertir-se i fer bromes no vol dir que a l'equip no tingui ambició, és la mateixa que en un de fàbrica", va dir a la roda de premsa prèvia al Gran Premi de Portugal.

El de Cervera va deixar clar que és al Gresini Racing per "lluitar pel millor resultat global". "És veritat que hi ha menys persones i l'ambient és més familiar, al Repsol Honda era el correcte, és una cultura diferent entre una marca japonesa i una italiana o espanyola, però qualsevol ambient és bo si els resultats són bons", va remarcar.

En aquest sentit, va opinar que per a ell "no és millor" la Ducati del 2024. "Jo tinc el que tinc i, en el meu cas, em sento millor que l'any passat, és una moto amb què em sento molt bé. Per suposat, la del 2024 serà millor en alguns punts, però en la del 2023 tenim l'experiència de l'any passat i ens hem de valer i tractar d'entendre 'cosetes'.La veritat és que crec que encara no he descobert tot el potencial i he d'intentar anar entenent com fer servir tot el d'aquesta moto", va subratllar.

Sobre la possibilitat de poder pujar a una Ducati oficial, el català ha recordat que la seva "situació és completament diferent de la del passat". "Al passat, al desembre ja havia signat el contracte per a l'any següent i ara mateix no tinc pressa. Vull concentrar-me en mi mateix, intentar donar el màxim a la pista, i sé que si gaudeixo tindré més possibilitats per escollir plaça" , va puntualitzar.