Marc Márquez segueix 'on fire': remuntada estel·lar i podi a casa

per Gabriel Izcovich

El pilot italià Francesco Bagnaia (Ducati) ha conquerit la victòria aquest diumenge a la cursa de MotoGP del Gran Premi de Catalunya, sisena prova del Mundial de motociclisme, per davant dels espanyols Jorge Martín (Ducati), que continua al capdavant de la general del campionat, i de Marc Márquez (Ducati), que ha estat capaç de remuntar des de la catorzena fins a la tercera posició.

A Montmeló, 'Pecco' ha demostrat ser el més ràpid rodant sempre en ritmes de 1:40, fet que li ha permès situar-se al capdavant de la cursa quan quedaven sis voltes per al final, de manera que s'ha recuperat de la caiguda del dissabte a l'últim revolt quan anava primer, incident que el va privar de celebrar la victòria.

D'aquesta manera, Bagnaia se situa segon del Mundial a 39 punts de Martín (155), que manté amb solvència la posició de privilegi amb el segon lloc d'aquest diumenge. El més gran dels Márquez, per la seva banda, ha completat una espectacular remuntada que el situa tercer a la classificació, a 41 punts del madrileny.

Tan aviat es van apagar els semàfors, el 'poleman' Aleix Espargaró (Aprilia), guanyador de l'esprint aquest dissabte, va cedir dues posicions perquè Bagnaia passés a liderar la carrera davant d'Acosta. Martín, per la seva banda, va aconseguir situar-se tercer a la segona volta per perseguir la dupla davantera.

Dos revolts més tard, el de Sant Sebastià dels Reis va superar el murcià i, un després, es va col·locar al capdavant de carrera en avançar 'Pecco' per l'interior. El de Mazarrón es va recuperar i, al sisè revolt, també va superar l'italià per llançar-se a la caça de Martín.

Tot i això, la lluita d'Acosta va acabar quan quedaven 14 voltes per al final amb una caiguda al revolt 10, que va provocar que es reincorporés a la cua del pilot i va deixar Bagnaia via lliure per arribar al madrileny. A poc a poc, es va anar acostant a l'espanyol, i amb només sis voltes al davant, va aconseguir l'avançament i va començar a escapar-se.

Al grup perseguidor, Marc Márquez (Ducati) se situava cinquè, per darrere d'Aleix Espargaró i Raúl Fernández (Aprilia), després d'arrencar catorzè a la graella. A la frenada del revolt 1 ia cinc voltes per al final, el de Cervera es va situar quart, i una volta després també va superar el de Granollers per entrar al podi.

Així, Aleix va quedar quart, mentre que Raúl Fernández va acabar sisè, davant d'Álex Márquez (Ducati). A més, Maverick Viñales (Aprilia) va completar la prova tretzè; Acosta, catorzè; Joan Mir (Repsol Honda), setzè, i Àlex Rins (Yamaha), vint. Augusto Fernández (KTM) no va poder acabar.