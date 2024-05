Marc Márquez, sobre el seu futur: ''No vull canviar de moto, però no ho descarto''

Marc Márquez, actualment pilot de Ducati, ha compartit els seus pensaments a la prèvia del Gran Premi d'Itàlia a Mugello sobre el seu futur a MotoGP per al 2025. Tot i que no li entusiasma la idea de canviar de moto i començar des de zero, no descarta aquesta possibilitat. Márquez va destacar que té tres escenaris possibles on se sentiria còmode, prioritzant tenir una moto oficial de fàbrica o del mateix any que les oficials.

Durant la compareixença a Mugello, Márquez va negar estar tens, subratllant que està gaudint del moment i se sent tranquil després d'un bon cap de setmana. Va afirmar tenir clares les seves idees, tot indicant que no canviaria d'un equip satèl·lit a un altre. Actualment se sent molt bé a l'equip satèl·lit de Gresini, amb el qual està aconseguint bons resultats. El seu objectiu és estar en un equip de fàbrica o, si no, tenir una moto de l'últim any.

Les tres opcions que estudia inclouen fitxar per l'equip oficial de Ducati, romandre al satèl·lit de Gresini amb una Ducati de l'últim any o unir-se a una nova fàbrica, possiblement KTM o Aprilia. Márquez va descartar fitxar per Pramac, un altre equip satèl·lit, i va emfatitzar que per lluitar pel campionat és més fàcil fer-ho amb una moto oficial, ja que proporciona la darrera versió de la tecnologia disponible.

Marc va explicar que té un termini per prendre la seva decisió, encara que no ho pot revelar. Aquest termini és necessari per coordinar amb els seus patrocinadors personals i altres aspectes contractuals. Espera poder prendre una decisió abans de la carrera a Sachsenring. Va assegurar que ja ha tingut converses importants i que les persones rellevants en coneixen les preferències. El seu enfocament ara és ser ràpid a la pista per mantenir obertes totes les opcions.

Pel que fa al seu rendiment aquest any amb la Ducati del 2023, Márquez se sent còmode i considera que aquesta moto és similar a la del 2024 que usen Jorge Martín i Pecco Bagnaia. Les darreres curses han estat positives per a ell, destacant el seu ritme constant. Tot i això, reconeix que encara necessita millorar la seva tècnica en el time attack i adaptar-se millor a la moto en solitari. Amb l'Honda millorava amb el rebuf, però amb la Ducati se sent millor quan està sol a la pista.

Márquez va assenyalar que no té res a perdre i que espera mantenir el nivell i la velocitat, gaudint d'estar gairebé al mateix nivell que Martín i Bagnaia, líders del campionat.