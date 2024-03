Una marca de bolquers del Japó deixa de fabricar per a nadons i es passa als adults

per J.C. Meneses Montserrat

Un fabricant japonès de bolquers ha anunciat que deixarà de produir bolquers per a nadons al país i se centrarà al mercat d'adults, segons ha publicat BBC.

Oji Holdings és l'última empresa a fer aquest canvi en un Japó que envelleix ràpidament, on les taxes de natalitat estan en un mínim històric.

Les vendes de bolquers per a adults van superar les de nadons al país durant més d'una dècada.

El nombre de nadons nascuts al Japó el 2023 (758.631) va disminuir un 5,1% respecte de l'any anterior.

També va ser el nombre més baix de naixements registrat a Japó des del segle XIX. A la dècada de 1970, aquesta xifra ascendia a més de dos milions.

En un comunicat, Oji Holdings va dir que la seva filial, Oji Nepia, fabrica actualment 400 milions de bolquers infantils a l'any. La producció cau des del 2001, quan l'empresa va assolir el seu punt màxim: 700 milions de bolquers.

El 2011, el fabricant de bolquers més gran del Japó, Unicharm, va dir que les seves vendes de bolquers per a adults havien superat les dels nadons.

Mentrestant, el mercat de bolquers per a adults ha anat creixent i s'estima que val més de 2.000 milions de dòlars (1.600 milions de lliures esterlines). El Japó té ara una de les poblacions més envellides del món: gairebé el 30% té 65 anys o més. L'any passat, la proporció de persones més grans de 80 anys va superar per primera vegada el 10%.

Oji Holdings també va dir que continuaria fabricant bolquers per a nadons a Malàisia i Indonèsia, on espera que creixi la demanda.

La disminució de la població, resultat tant de l'envelliment com de la caiguda de les taxes de natalitat, ha esdevingut una crisi per al Japó, una de les economies més grans del món. Però els esforços del govern japonès per abordar aquests desafiaments han tingut poc èxit fins ara.

L'augment de la despesa en programes relacionats amb la infància i els subsidis adreçats a parelles o pares joves no sembla que estiguin impulsant les taxes de natalitat. Els experts diuen que les raons són complexes i van des de taxes de matrimoni més baixes i més dones que s'incorporen per força laboral, fins a l'augment dels costos de criar els fills.

"El Japó està a punt de saber si podem seguir funcionant com a societat", va dir l'any passat el Primer Ministre Fumio Kishida , afegint que era un cas d'"ara o mai".

Però el Japó no està sol. Les taxes de fertilitat també han estat caient a Hong Kong, Singapur, Taiwan i Corea del Sud, aquest darrer país amb la taxa de natalitat més baixa del món.

La Xina també va veure caure la seva població per segon any consecutiu el 2023 i, igual que el Japó, ha introduït diversos incentius per impulsar les taxes de natalitat. Però l'envelliment de la població i l'impacte d'una política d'un sol fill que va durar dècades i que va acabar el 2015, estan creant reptes demogràfics també a la Xina.