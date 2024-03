María Vicente es lesiona de gravetat a la prova de salt del Campionat del Món

La pitjor notícia possible. María Vicente, una de les joves promeses (encara que ja és una realitat) de l'atletisme espanyol s'ha lesionat de gravetat en una de les proves del Mundial de Pista Coberta.

L'Hospitalet de Llobregat havia pres la cursa per al salt d'alçada. Abans d'executar el gir per passar per sobre del llistó, però, frena la carrera i s'agafa la zona del turmell esquerre.

Com es veu al vídeo, la jove atleta s'ha fet mal al taló d'Aquil·les. "No, a mi no, si us plau", se'l pot llegir, estesa sobre el matalàs.

Vicente ha estat atesa pels metges in situ fins que se l'han endut als vestidors.

Especialitzada en proves combinades i triple salt, la catalana, que farà 23 anys al final d'aquest mes, era una de les opcions de medalla per a París... però això queda completament descartat.

"Trencament complet"

En declaracions als mitjans de la Federació Espanyola d'Atletisme, Vicente ha confirmat la gravetat del contratemps.

No és la primera vegada que pateix una lesió en aquesta zona, però ha dit “estic segura que tornaré, més forta”.