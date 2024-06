Mbappé es fractura el nas però evita passar per quiròfan

El davanter francès Kylian Mbappé pateix una fractura al nas, fruit d'un cop a la victòria davant Àustria (0-1) en el debut dels 'Bleus' a l'Eurocopa d'Alemanya 2024.

Segons va informar el diari esportiu francès L'Equipe, l'atacant del Reial Madrid va pujar a una ambulància després del partit per ser traslladat a un hospital de Düsseldorf, on havia de ser operat de la lesió, però les sensacions del gal eren positives, i després de consultar-ho amb els metges, van decretar que no caldria passar per quiròfan, segons afirma el diari AS.

Durant el tram final del matx celebrat al Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, Mbappé va patir un fort cop en tractar de rematar de cap un servei de falta botat per Antoine Griezmann; el davanter es va colpejar el nas amb l'espatlla de l'austríac Kevin Danso i va haver d'abandonar el terreny de joc visiblement ensangonat.

El davanter ha tirat d'humor al seu perfil de X per referir-se a aquesta lesió, on ha demanat "idees per a màscares".

Polèmica per les seves declaracions

Aquesta desafortunada lesió ve precedida d'unes declaracions que han transcendit el món del futbol. El francès va parlar sobre les eleccions legislatives franceses previstes per a final de mes i va fer una crida a la joventut a participar en el procés. A més es va posicionar contra els "extrems".

"No vull representar un país que no es correspon amb els nostres valors", va declarar Mbappé en roda de premsa des d'Alemanya, on es disputa l'Eurocopa de futbol. L'astre francès es va manifestar a més a més "contra els extrems, contra les idees que divideixen".

"Espero estar orgullós de portar aquesta samarreta el 7 de juliol", ha afegit en referència a la data prevista de la segona volta de les eleccions legislatives.

Per Mbappé, "els extrems són a les portes del poder i tenim l'oportunitat d'escollir el futur del nostre país". "Per això demano a tots els joves que hi participin, votin i prenguin consciència de la importància de la situació", ha emplaçat.

"Espero que la meva veu arribi a la major gent possible. Necessitem identificar-nos amb aquest país, identificar-nos amb els nostres valors, que són els valors de tolerància, de diversitat, de respecte. Confio en els francesos. Cada opció compta. Espero que prenguem la decisió correcta i que estiguem orgullosos de portar aquesta samarreta el 7 de juliol", ha assenyalat.

La Federació de Futbol de França publicava aquest dissabte un comunicat en què apel·lava a la neutralitat de la selecció, però tant Mbappé com el seu company Marcus Thuram s'han posicionat de ple al debat polític.

Thuram demanava dissabte "lluitar perquè Reagrupación Nacional no passi" a la segona volta. "Comparteixo els mateixos valors que Marcus. Estic amb ell. Per mi no ha anat gaire lluny. Ha donat la seva opinió i estic amb ell", ha subratllat Mbappé.