McDonald's obrirà més de 200 restaurants nous a Espanya

per Redacció CatalunyaPress

McDonald's Espanya preveu obrir més de 200 nous restaurants al mercat nacional en els propers quatre anys, duplicant el seu ritme d'obertures per assolir més de 800 establiments el 2028 i crearà més de 10.000 nous llocs de treball.

En concret, la multinacional té un paper important en l'economia nacional amb més de 600 restaurants i la creació directa de més de 26.000 llocs de treball directes i 60.000 d'indirectes, segons es desprèn de l'informe d'impacte 2024 'Créixer per impactar en positiu'.

El president de McDonald's Espanya, Luis Quintiliano, ha recordat que la companyia porta "més de quatre dècades a Espanya practicant un negoci que aporta valor al país juntament amb franquiciats, proveïdors, empleats i consumidors". Aquest informe del qual em sento especialment orgullós mostra tot allò que som i allò que fem per créixer i impactar en positiu”, ha assenyalat.

D'aquesta manera, la multinacional reafirma el compromís amb la qualitat i l'origen local, ja que més del 70% de la cistella de la compra és d'origen local. A més, recolza el camp espanyol, els seus proveïdors i la qualitat dels productes a través del Projecte Big Good. Així, McDonald's ha establert objectius ambientals per aconseguir la neutralitat climàtica per al 2050.

Així, preveu assolir un 95% d'ús d'energies renovables en les operacions, utilitzar envasos 100% renovables, reciclats o certificats per al 2025, o que el 100% de les joguines del Happy Meal siguin així mateix de materials renovables, reciclats o certificats, són només algunes de les seves metes.

La companyia ha evitat ja la producció de més de 800 tones de plàstic des del 2019, i pel que fa a energies renovables i mobilitat sostenible, ja aposta per la instal·lació de sistemes fotovoltaics i compta amb més de 150 restaurants amb punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Impacte social

En l'àmbit social, l'informe destaca que, a través de la Fundació Infantil Ronald McDonald, la companyia ha creat espais per a famílies els nens dels quals estan en tractaments mèdics perllongats. A més, iniciatives com el McHappy Day, en què tota la recaptació de la venda del Big Mac es dóna a la Fundació, i Happy Meal Readers, que promou la lectura infantil, subratllen el compromís amb l'impacte social.

L'empresa també ha implementat més de 35 mesures específiques al seu Pla d'Igualtat, incloent-hi un protocol per a la gestió de la diversitat sexual i la reassignació de gènere. La campanya 'Fet en igualtat', llançada en el marc del Dia de la Dona, és un altre exemple de les seves accions per promoure aquests valors.

Impacte corporatiu

Durant l'acte de presentació de l'informe, que ha tingut lloc aquest dilluns a Madrid, la companyia ha anunciat la creació del departament d'Impacte Corporatiu, liderat per la directora corporativa de McDonald's Espanya, Paloma Cabral, que assumeix la responsabilitat de gestionar les relacions de la companyia amb els diferents grups d'interès i té com a objectiu generar un impacte positiu que impulsi el creixement sostenible de McDonald's a Espanya i a les comunitats on opera.

A l'acte també hi han acudit el director general de la Indústria Alimentària, José Miguel Herrero Velasco, que ha destacat la importància de la col·laboració publicoprivada a favor del desenvolupament sostenible; el director de Projectes i Agenda 2030 del Pacte Mundial de les Nacions Unides Espanya, Javier Molero; i la directora general de Marques de restauració, Adriana Bonezzi.