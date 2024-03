S'està medicalitzant excessivament la menopausa?

Cal un nou enfocament per a la menopausa que prepari i recolzi millor les dones durant la mitjana edat, anant més enllà dels tractaments mèdics, per empoderar les dones utilitzant informació d'alta qualitat sobre símptomes i tractaments, atenció clínica empàtica i ajustaments en el lloc de treball segons calgui, diu una nova sèrie de quatre articles publicats a The Lancet .

La coautora de la sèrie, la professora Martha Hickey, de la Universitat de Melbourne i del Royal Women's Hospital (Melbourne) a Austràlia, comenta: “La idea errònia que la menopausa és sempre un problema mèdic que presagia constantment un deteriorament de la salut física i mental ha de qüestionar-se en tota la societat.Moltes dones viuen vides gratificants durant i després de la menopausa, contribuint a la feina, la vida familiar i la societat en general.Canviar la narrativa per veure la menopausa com a part de l'envelliment saludable pot empoderar millor a les dones per navegar aquesta etapa de la vida i reduir la por i la inquietud entre els que encara no lhan experimentat”.

En moltes societats, el tema de la menopausa ha estat durant molt de temps un tema tabú. Ara, països com el Regne Unit, els Estats Units i Austràlia estan experimentant un "moment de menopausa", amb un debat més obert en la política, els llocs de treball i els mitjans de comunicació.

Si bé celebren l'augment de la conscienciació sobre la menopausa, els autors de la sèrie expressen la seva preocupació per la tendència dels mitjans de comunicació a centrar-se en experiències extremadament negatives de la menopausa, descrivint-la com una experiència desafortunada i angoixant que presagia una crisi crítica en la salut de la dona que només es pot resoldre amb tractament hormonal.

Tot i això, una revisió de 12 estudis que investiguen l'associació entre la transició a la menopausa i la depressió, no avalen aquestes afirmacions. De fet, és cert que dos dels 12 estudis informen un augment dels símptomes depressius durant la menopausa, però tres més no van trobar aquest augment i els set estudis restants aporten resultats mixts. Després de revisar aquests estudis i d'altres, els experts conclouen que no hi ha evidència sòlida que el risc d'ansietat, trastorn bipolar, psicosi o suïcidi augmenti per a totes les dones durant la transició a la menopausa.

D'altra banda, una revisió de l'evidència sobre els símptomes de la menopausa destaca que les sufocacions i/o suors nocturns afecten fins al 80% de les dones, i més d'un terç (38%) descriu aquests símptomes com a moderats a greus els 50 anys. El tractament més eficaç per a les sufocacions i les suors nocturns és la teràpia hormonal, sovint anomenada teràpia hormonal menopàusica (MHT per les sigles en anglès) o teràpia de reemplaçament hormonal (TRH).

El tractament dels fogots també pot millorar el son i l'estat d'ànim, i la MHT preveu fractures en ossos febles. Tot i això, manca evidència sobre el benefici de la teràpia hormonal de la menopausa sobre altres símptomes associats amb la menopausa i l'envelliment en les dones. La informació sobre aquests tractaments, beneficis, riscos i efectivitat comparativa ha d'estar disponible per a les dones que busquen medicaments amb el suport dels professionals de la salut.

MHT és el medicament més conegut i les dades suggereixen que és lleugerament més eficaç que els medicaments alternatius per tractar les sufocacions i les suors nocturns. Tot i això, cap medicament no pot resoldre de manera fiable totes les experiències negatives durant la menopausa i els interessos comercials han influït en com es presenta la MHT, eclipsant les opcions alternatives basades en evidència.

Així, els autors també demanen més investigació sobre aspectes de la menopausa que són una prioritat per a les dones. Per exemple, s'està duent a terme una Associació global per a l'establiment de prioritats per a la menopausa a més de 40 països per desenvolupar una nova agenda de recerca centrada en el pacient.

Així, insisteixen que cal amb urgència una major consciència, una millor comprensió dels mecanismes, nous tractaments i suport addicional per a les persones que experimenten menopausa primerenca, menopausa després del tractament del càncer i/o que tenen un major risc de depressió durant la transició a la menopausa.