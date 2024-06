Meloni arrasa a Itàlia i mana Salvini a la UCI

per Redacció CatalunyaPress

El partit Fratelli d'Itàlia de la primera ministra Giorgia Meloni va guanyar les eleccions europees a Itàlia amb un 28% enorme dels vots. Els analistes diuen que es va assegurar una posició decisiva al Parlament Europeu.

Els Fratelli d'Itàlia (Germans d'Itàlia), d'extrema dreta de Giorgia Meloni, aconsegueixen la victòria a Itàlia després de rebre més del 28% dels vots, segons una enquesta a peu d'urna publicada per la RAI italiana.

La victòria li donaria un impuls intern i alhora la posicionaria com una de les figures més poderoses de la Unió Europea.

El PD, d'oposició de centreesquerra, va obtenir el 23% dels vots, seguit pel Moviment Cinc Estrelles, que va rebre el 10% del suport, una disminució de set punts respecte a les eleccions del 2019.

Els que també es van emportar un fort cop són els socis de Meloni. El partit Lega, liderat pel polític euroescèptic Matteo Salvini, es va estavellar en aquestes eleccions, cosa que podria posar en dubte el futur d'aquest polític, que ha quedat destronat per la figura de Meloni.

La Lega, d'extrema dreta, va rebre al voltant del 8% dels vots, una forta caiguda respecte al resultat del 2019, quan va obtenir el 34,3% per a un total de 29 escons.

L'aclaparador suport a Germans d'Itàlia en comparació amb Forza Italia i Lega "confirma la tendència que el centre dreta italià és molt sensible als canvis de lideratge intern dins de la coalició", explica a l'Euronews Francesco Sismondini, analista d'enquestes electorals.

Andrea Renda, directora d'investigació del Centre d'Estudis de Política Europea, explica a l'esmentat que podrien sorgir tensions a la coalició governant enmig de la disparitat en els resultats dels partits. "Els altres partits s'adonaran que estan perdent suport com més romanguin al poder amb Fratelli d'Itàlia", va dir Renda.

Meloni ha estat la figura clau de les eleccions, ja que tant la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, del Partit Popular Europeu de centredreta, com la ultradretana francesa Marine Le Pen, la van festejar a la recerca de suport.

Le Pen va buscar el suport de Meloni per unir els partits d'extrema dreta de la UE. Al Parlament, actualment estan dividits entre Identitat i Democràcia (ID), del qual forma part l'Agrupació Nacional de Le Pen, i els Conservadors i Reformistes Europeus (ECR) de Meloni.

Per part seva, Von der Leyen necessitava el suport de Meloni mentre buscava assegurar el seu segon mandat com a presidenta de la Comissió Europea. Al llarg de la campanya, la cap de la Comissió va reiterar la seva confiança a Meloni com a soci creïble a Brussel·les.