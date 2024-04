A l'esdeveniment històric que va tenir lloc al FedEx Forum de Memphis, Marc Gasol va viure un moment de gran emotivitat en veure retirada la seva samarreta, marcant així una fita en la història dels Grizzlies de la NBA. Acompanyat de la seva família, incloent-hi els seus pares i germans Pau i Adrià, Marc va celebrar aquest èxit que l'eleva als altars del millor bàsquet.

L'esdeveniment, organitzat amb gran consideració, va permetre que la família i els amics de Marc, així com els seus companys mítics dels Grizzlies, es reunissin en un escenari especial. Pau Gasol va expressar el seu orgull i admiració pel llegat i èxit del seu germà, destacant la importància d'aquest reconeixement i va esmentar el seu vincle profund amb la ciutat i la franquícia dels Grizzlies. Va expressar la seva gratitud cap als seus companys d'equip i amics, recordant moments compartits i destacant la importància de l'esforç i l'èxit a la seva trajectòria.

En dirigir-se als presents, Marc Gasol va admetre que “és un honor i un orgull, el camí ha estat llarg, però estic identificat amb Memphis, amb la ciutat i amb aquesta franquícia. Somiava amb Michael Jordan, Bird i Magic i ara el meu equip favorit són Tony, Mike i Randolph. Us porto al cor".

A més de la cerimònia de la samarreta retirada, l'esdeveniment va ser una oportunitat per reunir antics companys i amics de Marc als Grizzlies, com Zach Randolph, Mike Conley i Tony Allen. Junts, van recordar moments icònics de l'era dels Grizzlies i van celebrar la connexió especial que comparteixen com una Band of Brothers.

El FedEx Forum va vibrar amb la presència de Marc Gasol, amb aficionats que li van retre homenatge portant samarretes i banderes, i amb un reconeixement generalitzat al seu impacte tant a la franquícia com a la comunitat de Memphis. L'esdeveniment va ser una mostra del llegat durador que Marc Gasol deixa a la NBA ia la ciutat que considera la seva segona casa.

La trajectòria de Marc Gasol a Memphis

Marc Gasol va deixar un espectacular llegat a Memphis. Hi va arribar el 2008 com a part d'un intercanvi que va involucrar el seu germà Pau Gasol, i es va convertir ràpidament en una peça fonamental de l'equip. Durant el seu temps als Grizzlies, Marc va demostrar ser un pivot dominant a banda i banda de la pista, destacant per la seva habilitat defensiva, visió de joc i capacitat per anotar punts importants.

Sota el lideratge de Gasol, els Grizzlies van viure alguns dels seus moments més exitosos a la història de la franquícia. Van aconseguir múltiples aparicions en playoffs, incloent una memorable temporada en què van assolir les finals de la Conferència Oest el 2013, mostrant un joc físic i tenaç que els va convertir en un equip respectat a la lliga.

Després d'una reeixida i prolífica carrera a Memphis, Marc Gasol va ser traspassat als Toronto Raptors el 2019, on també va deixar la seva marca en contribuir significativament al campionat de la NBA que van guanyar aquell mateix any.