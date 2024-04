El menú definitiu per afrontar la pujada de temperatures

Amb l'arribada de les temperatures altes, és essencial adaptar l'alimentació per mantenir el cos fresc, hidratat i ple d'energia. En moments on les temperatures freguen els 30 graus, lelecció daliments adequats pot marcar la diferència en com un se sent i enfronta la calor. A continuació, una selecció de propostes delicioses i refrescants per a cada moment del dia:

Per començar els àpats, una amanida fresca sempre és benvinguda. Proveu una amanida de síndria i formatge feta, combinant trossos sucosos de síndria amb daus de formatge feta, fulles d'espinac fresc i nous picades. Amaneix amb un lleuger guarniment d'oli d'oliva, llimona i menta fresca per a un toc refrescant i saborós.

Per al plat principal, opta per una mica lleuger i ple de sabor, com un peix a la planxa acompanyat d'una refrescant salsa de mànec. Cuina filets de peix blanc a la planxa i serveix-los amb una salsa feta amb trossos de mango fresc, coriandre picat, ceba vermella i un toc de suc de llima.

Com a postres, prepara unes broquetes de fruites fresques. Combina trossos de síndria, meló, maduixes, pinya i raïm en broquetes i serveix-les fredes. Pots ruixar-les amb una mica de suc de llimona per realçar-ne el sabor i mantenir-les fresques per més temps.

Per a un snack nutritiu i refrescant, gaudeix d'un iogurt grec natural amb un grapat de fruita seca com nous, ametlles o festucs. Aquesta combinació és perfecta per satisfer la gana entre menjars i aportar nutrients essencials com proteïnes i greixos saludables.

Per mantenir-te hidratat, res millor que l'aigua de coco, una opció natural i refrescant que també aporta minerals i electròlits. Una altra alternativa refrescant és una infusió freda de menta i llimona. Prepara una infusió amb fulles de menta fresca i rodanxes de llimona, deixa-la refredar a la nevera i serveix-la amb gel per gaudir d'una beguda refrescant i aromàtica.

Aquestes propostes d'aliments refrescants i deliciosos són ideals per enfrontar la calor i mantenir-te ben alimentat i saludable durant aquests dies calorosos. Aprofita la varietat de fruites, verdures i opcions lleugeres que ofereix la cuina per gaudir al màxim de la temporada d'altes temperatures a Catalunya ia qualsevol lloc on el sol colli.