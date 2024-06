El menú de l'Eurocopa d'avui: partidàs entre Anglaterra i Sèrbia

Aquest diumenge, els aficionats del futbol podran gaudir d'una tercera jornada emocionant a l'Eurocopa 2024, que se celebra a Alemanya. Aquesta tercera jornada de la fase de grups ofereix tres partits interessants, amb grans estrelles i expectatives a l'alçada de l'esdeveniment. Aquests seran els partits, que es podran seguir a través de Televisió Espanyola:

15h: Polònia vs. Països Baixos (Grup D, Volksparkstadion, Hamburg)

El primer enfrontament del dia serà entre Polònia i els Països Baixos. Tots dos equips arriben amb baixes significatives. Polònia no comptarà amb la seva estrella, Robert Lewandowski, que es perdrà el partit per lesió. Pel costat neerlandès, Frenkie de Jong també estarà absent i veurà el partit des de casa. Tot i això, hi haurà figures a seguir: Xavi Simons i el consolidat Memphis Depay pels Països Baixos, mentre que Wojciech Szczesny serà la peça clau per als polonesos.

18h: Eslovènia vs. Dinamarca (Grup C, Mercedes-Benz Arena, Stuttgart)

A les 18h, Dinamarca s'enfrontarà a Eslovènia a Stuttgart. Els danesos tornen a l'Eurocopa després de la seva impressionant actuació el 2021. A Dinamarca, es destaquen jugadors com Andreas Christensen del Barcelona, Rasmus Hojlund del Manchester United i Kasper Schmeichel de l'Anderlecht. Per part d'Eslovènia, Jan Oblak de l'Atlètic de Madrid és l'estrella indiscutible, i també caldrà parar esment a Benjamin Šeško del Leipzig.

21h: Sèrbia vs. Anglaterra (Grup C, Veltins-Arena, Gelsenkirchen)

El plat fort de la jornada serà l'enfrontament entre Sèrbia i Anglaterra a les 21h. Anglaterra, una de les tres seleccions favorites amb França i Alemanya, farà el seu debut amb un equip ple d'estrelles. Tot i que mai no han guanyat l'Eurocopa, els anglesos són liderats per Jude Bellingham del Reial Madrid i Phil Foden del Manchester City. Al davant tindran una competitiva selecció sèrbia amb figures com Dusan Vlahovic i Filip Kostić, tots dos de la Juventus.