per Redacció CatalunyaPress

El Centre de Recursos Educatius CRE ONCE Barcelona, Servei Educatiu Compartit Departament d'Educació ONCE CREDV, organitza aquest divendres 15 de març a partir de les 10.00 h la Festa de l'Esport, que aquest any arriba a la 30ena edició.

A les 11.00 h es farà un recorregut pels diferents espais esportius i es podrà saludar les nostres campiones i campions que participaran a la festa d'aquest any.

Durant el matí, els participants practicaran atletisme, natació, goalball, futbol sala. I a la tarda: judo, escacs, ciclisme a tàndem, jocs de taula diversos, tallers i activitats cooperatives diverses. Hi participaran més de cent-vint alumnes amb ceguesa o discapacitat visual de tot Catalunya, Balears, Aragó, La Rioja i Navarra.

L'objectiu d'aquesta jornada lúdica i esportiva és donar a conèixer els diferents esports que podem practicar les persones amb ceguesa, alhora que treballem i potenciem els valors que comporta la pràctica de l'esport. És molt important trencar la bretxa existent a la pràctica esportiva de les nenes amb discapacitat. Hem d'aconseguir que l'esport infantil i educatiu no estigui marcat per la competitivitat sinó pel joc i l'amistat entre tots els practicants sense discriminació de raça, sexe o procedència”, destaca el Manel Eiximeno, director del CRE ONCE Barcelona.

Aquesta festa té com a objectiu motivar els nens i les nenes en edat escolar cap a la pràctica de les diferents activitats físiques i de l'esport, realitzant una jornada de convivència que es desenvoluparà en horari de 10.00 a 17.00 hores a la seu de l'ONCE a Catalunya (entrada pel carrer Sepúlveda, 1).

Actualment a Catalunya hi ha 1.160 alumnes amb discapacitat visual escolaritzats de manera normalitzada i 100% inclusiva als centres educatius.

Aquests centres són escoles bressol, escoles deducació infantil i primària, instituts deducació secundària, centres deducació especial, universitats i escoles de formació dadults, els quals reben suport específic en el marc del conveni de col·laboració signat des de lany 1985, i renovat per darrera vegada, el 30 de setembre de 2022, entre la Generalitat de Catalunya intermediant el Departament d'Educació i l'ONCE.