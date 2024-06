Messi fa 37 anys: l'edat amb què Maradona es va retirar

Avui, 24 de juny del 2024, el món del futbol celebra el 37è aniversari de Lionel Messi, una de les llegendes més grans de l'esport i considerat per molts com el millor jugador de la història. Tot i la seva avançada edat per a un davanter, Messi segueix en actiu, meravellant els aficionats amb el seu talent inigualable i la seva indestructible passió pel futbol.

Al llarg de la seva carrera, Messi ha redefinit el que significa ser un futbolista d'elit, i ha aconseguit gestes que pocs podrien haver imaginat. Comparant la seva longevitat amb la d'altres llegendes del futbol, la seva permanència al camp és encara més impressionant.

Diego Maradona es va retirar als 37 anys el 1997, després d'una carrera brillant però marcada per alts i baixos i controvèrsies. Pelé, conegut com O Rei, va penjar les botes als 36 anys el 1977, deixant un llegat inesborrable tant al Santos com al New York Cosmos. Alfredo Di Stéfano, l'icònic davanter del Reial Madrid, es va retirar als 40 anys el 1966, sent un dels pocs que van allargar la carrera més enllà dels estàndards de la seva època. Johan Cruyff es va acomiadar del futbol professional als 37 anys el 1984, encara que posteriorment va jugar en lligues menors. Zinedine Zidane va posar fi a la seva carrera als 34 anys el 2006, després d'una notable trajectòria que va culminar a la final del Mundial d'Alemanya.

Actualment, Lionel Messi milita a l'Inter de Miami, on continua demostrant la seva vàlua i lideratge dins del terreny de joc. A més, el seu compromís amb la selecció argentina continua sent fort. En aquest moment, Messi està disputant la Copa Amèrica, on l'Argentina ha tingut un debut reeixit, vencent el Canadà per 2-0, amb una assistència de l'astre argentí.