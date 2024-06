Messi parla alt i clar sobre la seva retirada: ''Cada vegada falta menys''

per Redacció CatalunyaPress

El futbolista argentí Lionel Messi ha admès ser "conscient que cada vegada en falta menys", en al·lusió a la seva retirada com a jugador professional, i per això ha confirmat que l'Inter Miami CF serà l'"últim club" on militi en actiu.

"Tota la meva vida vaig fer això, m'encanta jugar a la pilota, gaudeixo de l'entrenament, del dia a dia, dels partits... I sí, una mica de por que s'acabi tot sempre està, ¿oi? Va ser un pas difícil deixar Europa per venir-me aquí", va declarar Leo Messi durant una entrevista per al programa 'SportsCenter' de l'ESPN.

En una bestreta d'aquesta entrevista, Messi va confessar el pes tret de sobre després de conquistar amb la seva selecció el Mundial de Qatar 2022. "El fet d'haver estat campió del món va ajudar molt ia veure les coses d'una altra manera també. Però no ho penso, intento gaudir, per això gaudeixo molt més tot, perquè sóc conscient que cada vegada falta menys i la passo bé", va afegir l'exfutbolista del FC Barcelona.

"La passo bé al club amb la sort que tinc de tenir companys i amics al costat, la passo bé a la selecció on tinc companys i amics també, i molts. I gaudeixo dels petits detalls que sé que, quan no jugui més , estranyaré", va comentar Messi.

Preguntat sobre si el seu últim club en actiu serà l'Inter Miami, el davanter de l'Albiceleste ja va albirar la seva retirada. "Sí, crec que sí. Ara com ara, crec que serà el meu últim club", ha indicat sobre això.

Un altre dels temes que van tractar en una entrevista recent va ser el valor dels trofeus internacionals i va respondre unes declaracions de Kylian Mbappé sobre l'Eurocopa. El francès havia declarat que considera l'Eurocopa més difícil que el Mundial a causa de la qualitat dels equips europeus.

Tot i això, Messi va discrepar, destacant que el Mundial inclou tots els campions del món, cosa que el converteix en el torneig més prestigiós. Messi va emfatitzar que la recerca de ser campió del món és un objectiu universal a causa de la competència global que representa.