El meteoròleg rus Evgeny Tishkovets va dir al presentador de mitjans i propagandista Vladimir Solovyov, recolzat per Putin, que les condicions són "ideals" per a un atac nuclear contra països membres de l'Organització del Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN).

Vladimir Solovyov ha estat presentador del programa de televisió "Una nit amb Vladimir Solovyov" a Rússia-1 des del 2012.

La periodista Julia Davis, creadora de l'organització de vigilància Russian Media Monitor, va publicar divendres un clip de Solovyov parlant amb Tishkovets al seu programa a X, anteriorment Twitter.

"El més important és dir clarament com els nostres míssils poden atacar amb precisió objectius de l'OTAN i que el clima no s'interposarà en el seu camí. Tot i les difícils condicions meteorològiques, els míssils van assolir els seus objectius. ¡París està en flames!" va dir Solovyov en un clip, segons una traducció de Russian Media Monitor.

"Avui el temps és ideal per dur a terme atacs nuclears contra països de l'OTAN", va respondre Tishkovets. "Els corrents d'aire es dirigeixen de manera no tradicional, no d'oest a est, sinó d'est a oest. Els núvols radioactius viatjaran cap a aquells països que envien armes i mercenaris per lluitar contra el nostre exèrcit", ha afegit.

"La mort dels nostres nois no hauria de ser el preu de la victòria. Hauríem d'avançar a un nivell més alt d'escalada", va explicar l'home del temps.

Aquesta informació arriba mentre

Rússia es dirigeix divendres a les urnes en el marc d'unes eleccions històriques que duraran tres dies. Com és habitual, el president rus, Vladimir Putin, torna a partir com a favorit davant l'absència d'una oposició real que desafiï un mandatari que segueix sembrant dubtes internacionals sobre la seva legitimitat democràtica.

La llista de candidats a la Presidència s'ha vist reduïda a quatre després que Boris Nadezhdin --l'únic candidat crític amb la guerra a Ucraïna-- quedés fora de la carrera electoral. A ell se sumen més d'una desena de polítics les candidatures dels quals han estat rebutjades per la Comissió Electoral Central, per la qual cosa Putin únicament compta amb tres rivals, cap d'ells prou fort per amenaçar el seu lloc al Kremlin.