El mètode de l'Hospital del Mar per detectar infarts intestinals a urgències

per Redacció CatalunyaPress

L'Hospital del Mar de Barcelona s'ha convertit al primer centre de Catalunya a implementar un protocol específic per al diagnòstic i tractament primerenc de la isquèmia mesentèrica aguda, també coneguda com a 'infart intestinal', segons ha anunciat el centre en un comunicat dimecres 3 de juliol.

La isquèmia mesentèrica és una condició caracteritzada per la manca de flux sanguini a l'intestí prim, causada per una trombosi o embòlia a l'artèria mesentèrica superior.

Aquesta patologia, sovint subdiagnosticada, té una alta taxa de mortalitat, afectant més del 60% dels casos diagnosticats. El nou protocol té com a objectiu reduir la mortalitat per isquèmia mesentèrica al 30%.

Els detalls del protocol

El protocol estableix que, de manera immediata, cal fer una angioTC als pacients amb dolor abdominal molt agut. Aquesta prova d‟imatge, que inclou la injecció d‟un contrast, permet avaluar l‟estat dels vasos sanguinis per confirmar o descartar la patologia.

Ana Maria González, cirurgiana d´Urgències de l´Hospital del Mar i promotora de la iniciativa, ha explicat que "cada minut que passa és un minut menys de vida de l´intestí, que no pot esperar els resultats de l´analítica o l´evolució del pacient per actuar ".

Si es confirma el diagnòstic d'isquèmia mesentèrica, un cirurgià d'urgències i un cirurgià vascular decidiran la millor intervenció per restaurar el flux sanguini a l'intestí.

Menor mortalitat i seqüeles

González ha subratllat que l'intestí prim és vital per al pacient, i que un diagnòstic i un tractament precoç resulten en menor mortalitat i menys seqüeles.

El protocol, un dels primers a Espanya, ha estat desenvolupat per un equip multidisciplinari de l'Hospital del Mar, incloent-hi els serveis de Cirurgia General, Cirurgia Vascular, Urgències, Digestologia, Radiologia, Angioirradiologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva, la Unitat d'Ictus i personal d'infermeria.

Els casos i estadístiques

Aquest protocol s'inspira en codis ja implementats a hospitals d'altres països com França i Finlàndia, on s'ha aconseguit reduir significativament la mortalitat per aquesta patologia.

La incidència de la isquèmia mesentèrica a Catalunya és de 0,63 casos per cada 100.000 habitants, cosa que equival a uns 50 casos anuals. No obstant això, se sospita que el nombre real és molt més gran a causa del retard en el diagnòstic.