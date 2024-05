El mític Luciano Benetton anuncia que deixarà la seva empresa

Luciano Benetton, l'icònic fundador del gegant tèxtil que porta el seu nom i propietari de vastes extensions de terra a la Patagònia argentina, ha sorprès el món empresarial amb el seu anunci de renúncia a la presidència del grup que va crear el 1965. Als 89 anys, Benetton ha revelat en una entrevista exclusiva al diari italià Corriere della Sera les raons darrere de la seva decisió, que inclouen un sentiment de traïció per part d'individus en qui confiava plenament.

El magnat italià ha assenyalat directament l'actual CEO, Massimo Renon, i altres alts executius per ocultar informació crucial sobre les finances del grup, cosa que ha resultat en un forat financer de 100 milions d'euros. Aquesta revelació ha sacsejat els fonaments de l'empresa i ha generat un enrenou a Itàlia i més enllà.

La història recent de l'imperi Benetton ha estat marcada per alts i baixos, inclosa una sortida temporal de Luciano el 2012, quan els números eren favorables, seguida del seu retorn el 2018, instigat pel seu germà Gilberto poc abans de la seva mort. Tot i això, durant aquest període, la situació financera de l'empresa es va deteriorar gradualment, amb irregularitats que van començar a emergir el 2019 i van culminar en la revelació del forat financer el 2023.

Benetton ha suggerit que la manca de preparació o la intenció d'amagar informació podrien haver estat els motius darrere de la situació financera desfavorable. Aquesta confessió ha causat commoció a Itàlia, mentre que el CEO Massimo Renon ha optat per no fer comentaris i ha anunciat que respondrà a través d'advocats.

A la seu de la companyia a Ponzano, els sindicats han mostrat preocupació per la situació financera, encara que no van anticipar una pèrdua tan significativa. Tot i això, el hòlding familiar, Edizione, presidit per Alessandro Benetton, fill de Luciano, ha intentat calmar aquestes preocupacions assegurant que estan preparats per a una gestió discontínua. S'han compromès a intervenir amb 260 milions d'euros per donar suport a un pla de reorganització i rellançament de l'empresa.