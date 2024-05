Michel, després d'amarrar la Champions: 'Hi ha un segon lloc en joc que cal lluitar'

El Girona FC ha aconseguit una fita històrica en assegurar matemàticament la classificació per a la Champions League, sumant encara més emoció al seu triomf recent sobre el poderós Barcelona. El tècnic Míchel es va mostrar eufòric i orgullós pel rendiment del seu equip, destacant l'obra que han realitzat i la motivació que els impulsa cap a objectius més alts a la taula de La Lliga.

El conjunt català, dirigit per Míchel, ha aconseguit la segona posició a la taula, superant el Barcelona a la classificació, un èxit que reflecteix la dedicació i el treball dur de tot l'equip al llarg de la temporada.

Míchel va expressar la seva felicitat i sorpresa per la classificació, assenyalant: “És una cosa meravellosa, espero que ho gaudeixi tothom. És increïble. Portem 74 punts. És increïble el que han fet aquests jugadors. Hem fet una obra com aquesta que és preciosa . Ens han deixat treballar. S'entra a Champions, guanyant el Barça... estar davant seu...".

El partit contra el Barcelona va ser un enfrontament intens, com ho va descriure Míchel: “Ens ha costat atuar-los, però després del 2-2 ens hem desfermat. Estic molt feliç pels jugadors”. Aquest triomf va significar molt més que tres punts; va ser la confirmació de la feina ben feta i la capacitat de l'equip per competir contra els millors.

La motivació i la mentalitat de l'equip també van ser temes clau per a Míchel, que en una xerrada els va recordar el llegat que estan construint: “A la xerrada, els he posat la paraula llegat. Hem viatjat a molts llocs on ens han dit que veuen els partits. Això per a un entrenador... vull transmetre als meus jugadors aquesta passió”.

Amb la classificació assegurada, Míchel no deixa d'enfocar l'equip en nous desafiaments i objectius: “Queden quatre jornades i som segons. Cal gaudir. El gol de Portu és la millor expressió de fer. Em demanaven tres dies lliures i els he dit que no, que juguem divendres. S'ha de somiar.

Un dels herois del partit va ser Portu, el rendiment i entrega del qual van ser elogiats per Míchel: "El que ha fet Portu és increïble. La seva mentalitat és total. El seu sentiment de pertinença és increïble. Mira com surt després de marcar i deixar-ho a la banqueta . És la seva ànima, el seu cor, les seves ganes de seguir, de recolzar l'equip, de donar el màxim joc o no és la millor expressió d'un futbolista".