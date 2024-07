MicroBank i l'Institut de les Dones renoven el seu conveni de col·laboració

La directora general de MicroBank, Cristina González, i la directora de l'Institut de les Dones, María Isabel García Sánchez, han signat la renovació del conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits, ha informat el banc en un comunicat aquest dimarts 2 de juliol.

L'acord contempla una línia de finançament d'un milió d'euros destinat a potenciar l'autoocupació ia incentivar l'activitat emprenedora, i fins ara s'ha donat suport a més de 1.300 dones.

En concret, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònomes i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de “contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social”.

Se'n podran beneficiar autònomes i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros, i podran optar a microcrèdits de fins a un màxim de 30.000 euros.

CaixaBank s'ha compromès a "detectar les necessitats de finançament", a fi de promoure l'autoocupació i l'establiment, la consolidació o l'ampliació de microempreses i negocis d'autònomes.

Al llarg del 2023, MicroBank ha finançat a Espanya 144.473 projectes amb impacte social per valor de 1.383 milions d'euros, 118.753 microcrèdits dels quals per valor de 862,2 milions d'euros es van destinar a afrontar necessitats puntuals de famílies i 19.267 per un import de 253,4 milions d'euros es van concedir per donar suport a persones emprenedores i microempreses. Les línies específiques per sectors amb impacte social van aconseguir materialitzar a Espanya 6.453 projectes d'economia social, educació, emprenedoria, innovació i salut per 267,8 milions del 2023.

Durant el passat exercici, un total de 5.723 dones van emprendre un negoci amb l'ajuda del finançament de MicroBank, fet que suposa un creixement del 60% respecte de l'any anterior. En total, el banc social de CaixaBank va atorgar a les emprenedores préstecs per valor de 85,1 milions d'euros, fet que suposa un increment del 73%.

270 entitats col·laboradores actives

En la concessió dels microcrèdits, a més de l'extensa xarxa d'oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i fer un seguiment dels projectes. Actualment hi ha 270 entitats que actuen de manera activa per tot Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social adreçades a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.