VÍDEO | La microbiota intestinal, peça clau en la salut digestiva

Segons un estudi realitzat a la població general per KANTAR a 1.200 homes i dones espanyols d'entre 18 i 70 anys, posa de manifest que 9 de cada 10 persones consideren que tenen una 'bona' salut digestiva. Tot i això, 8 de cada 10 declara tenir símptomes digestius que interfereixen en el seu benestar quotidià.

L'interès per tenir cura de la nostra alimentació i la salut digestiva està en augment. Nou de cada deu persones consideren important estar pendents de la salut digestiva. A més, s‟ha incrementat l‟interès per la relació existent entre la salut digestiva i la microbiota intestinal en equilibri. A Espanya, les cerques relacionades amb la microbiota han augmentat més del 70% en els darrers 3 anys (148.100 cerques el 2023 davant 87.600 el 2021).

A nivell científic, cada cop hi ha més publicacions que amplien i avalen el coneixement sobre les funcions de la microbiota i el canvi de paradigma que implica en l'abordatge de la salut digestiva. Tot i això, tan sols un 20% dels ciutadans espanyols sap exactament què és la microbiota, un 60% n'ha sentit parlar però no la coneix exactament, i un 20% no ha sentit el terme abans.

“La microbiota intestinal és considerada com un òrgan més que pot impactar sobre l'estat general de la nostra salut, i està formada per 39 bilions de microorganismes (un compendi de bacteris, fongs, virus, arqueus, llevats i protozous) que resideixen en més quantitat a l'últim tram de l'intestí gruixut. Cada cop coneixem més sobre el seu funcionament i la importància de mantenir una microbiota sana i equilibrada per cuidar la nostra salut digestiva, però les seves funcions afecten òrgans distants, i altres escenaris com la salut mental, la salut de la pell, la salut respiratòria, el metabolisme”, explica el Dr. Francisco Guarner, membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Microbiota, Probiòtics i Prebiòtics (SEMiPyP).

Guarner ha participat en una trobada celebrada al Centre d'R+D Isaac Carasso de Danone a Barcelona, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Digestiva.

Tot i que l'equilibri de la microbiota intestinal pot dependre de diversos factors -genètics, ambientals, d'estil de vida, estrès-, l'alimentació és l'indicador principal que en determina la composició. La dieta que pot ajudar a assolir un equilibri sa de la microbiota ha de ser variada i equilibrada, rica en fruites, verdures, llegums, cereals integrals i fruita seca, incloent també aliments amb prebiòtics i probiòtics, com les llets fermentades especialment amb bifidobacteris.

Com aclareix el Dr. Guarner, els lactis fermentats tradicionals, el iogurt o el quefir, encara que influeixen poc en la composició de la microbiota intestinal, tenen efectes nutricionals ben coneguts i el seu consum es relaciona amb diferents paràmetres de salut com a menor tendència a l'excés de pes, o prevenció de la diabetis de ladult. Ara bé, “els lactis fermentats amb Bifidobacterium lactis sí que influeixen en la composició de la microbiota i la seva activitat metabòlica, i tenen efectes addicionals sobre el trànsit digestiu i el benestar abdominal, que milloren significativament”, puntualitza.

Els aliments fermentats contribueixen a l'equilibri de la microbiota

Tot i que hi ha un auge pel consum de tota mena d'aliments fermentats, a Danone fa més de 100 anys que fan llets fermentades a partir de la investigació i selecció dels ferments que proporcionen sabor i textura únics i beneficis per a la salut. Tots formen part de la col·lecció de ferments exclusius de Danone.

Com indica Montse Andreu, responsable de desenvolupament i aplicació de ferments a l'equip d'R+D de Danone, “hi ha dos tipus de ferments, els tecnològics, que són els que ens permeten obtenir i modificar les propietats organolèptiques dels aliments, és a dir , els diferents sabors i textures; i els ferments probiòtics, que exerceixen les seves funcions sobre la microbiota”.

Les claus perquè un probiòtic sigui eficaç

El consum regular de probiòtics contribueix a modular lequilibri de la microbiota intestinal. Els probiòtics són microorganismes que, per equilibrar i mantenir una microbiota intestinal estable, han de complir tres requisits imprescindibles que n'assegurin l'eficàcia:

Que arribin vius a l'intestí, resistint a les secrecions gàstriques i biliars

Que ho facin amb prou diversitat

Que arribin en quantitat suficient

“Per afirmar que un probiòtic compleix aquests requisits, és clau demostrar-ho científicament. No tots els probiòtics són iguals, cada cep probiòtic en determinarà les propietats. Activia és l'única que ha demostrat científicament aquestes tres qualitats gràcies al cep CNCM I-2494”, destaca Antonio Torres, responsable de Nutrició i Sostenibilitat de Danone España. Hi ha més de 20 publicacions que avalen la seva evidència científica, incloent-hi una metaanàlisi i un estudi de revisió realitzat per la SEMiPyP i publicat l'any passat a Anals de Microbiota, Probiòtics & Prebiòtics.