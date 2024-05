Microplàstics als testicles? Una nova explicació per a la infertilitat

per Redacció CatalunyaPress

Ja sigui al nostre torrent sanguini, cervell o pulmons, ja és habitual que apareguin fragments microscòpics de plàstic cada vegada que els científics exploren un nou racó del cos humà. I els òrgans reproductors masculins no en són una excepció.

Una nova investigació publicada aquest mes ha confirmat que els microplàstics es poden acumular als testicles d'humans i gossos, cosa que genera més preguntes sobre els possibles impactes d'aquestes partícules a la salut.

Els estudis en animals han demostrat que l'exposició a microplàstics pot afectar la qualitat de l'esperma i la fertilitat masculina, però els científics encara es troben a les primeres etapes de traslladar aquest treball a la salut humana.

"Els microplàstics són a tot arreu", diu el Dr. John Yu, toxicòleg de la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Nou Mèxic i autor principal de l'estudi. "La quantificació d'aquests microplàstics en humans és el primer pas per comprendre'n els possibles efectes adversos", ha afegit.

Quan es va disposar a fer l'estudi, Yu no esperava que els microplàstics haguessin penetrat tan àmpliament en el sistema reproductiu masculí, atesa l'estreta barrera hematoteixida que envolta aquests òrgans. Per sorpresa seva, l'equip de recerca va descobrir una àmplia gamma i una gran concentració de microplàstics als testicles d'unes dues dotzenes d'homes i prop de 50 gossos.

Els resultats també poden ser rellevants per a una disminució global ben documentada al recompte d'espermatozoides en els homes i altres problemes relacionats amb la fertilitat masculina. Aquesta tendència s'ha relacionat amb una sèrie de factors ambientals i d'estil de vida, inclosos certs químics disruptors endocrins que es troben als plàstics.

El nombre creixent d'estudis com aquest són "convincents i haurien de ser una crida d'atenció per als responsables de la formulació de polítiques", diu Tracey Woodruff, directora del Centre de Recerca i Traducció Ambiental per a la Salut de la Universitat de Califòrnia a San Francisco .

Quant i quin tipus de plàstic hi havia als testicles?

Aquest és l'estudi més gran per mesurar quant d'aquests microplàstics impregnen l'aigua, els aliments i fins i tot l'aire acaben als racons més íntims de l'anatomia reproductiva masculina.

La investigació ha arribat després d'una anàlisi més petita, publicada l'any passat per un equip a la Xina, que va detectar microplàstics en aproximadament mitja dotzena de testicles humans i al semen.

Per a l'estudi actual, investigadors de la Universitat de Nou Mèxic van recol·lectar testicles d'autòpsies de persones amb edats compreses entre 16 i 88 anys i de gairebé 50 gossos després que van ser castrats a clíniques veterinàries locals.

Els gossos poden funcionar com a animals "sentinella" davant de malalties i exposició a substàncies químiques nocives perquè estan molt integrats a l'entorn humà, a més l'espermatogènesi canina és més similar al procés humà de producció d'esperma que les rates de laboratori, diu Yu.

En comptes d'intentar comptar cada partícula de microplàstic, els investigadors van poder quantificar la quantitat total de plàstic dissolent tot el teixit biològic i separant els sòlids. Al voltant del 75% del que va quedar va ser plàstic.

El polietilè, o PE, va representar una gran part d'això. És el plàstic més utilitzat al món i apareix en envasos, bosses i nombrosos productes.

Matthew Campen , que ha examinat aquestes diminutes partícules de prop, les descriu com "trossos punxeguts, semblants a fragments" a causa de la manera com s'han tornat "vells, trencadissos i fragmentats".

"No sabem què fan al cos", diu Campen, professor de la Facultat de Farmàcia de la UNM i un dels autors de l'estudi, "òbviament, les petites partícules poden alterar el comportament de les cèl·lules".

El clorur de polivinil (que es troba a les canonades de PVC) va sorgir com un altre culpable destacat i va ser el segon més comú als testicles dels gossos. El clorur de vinil està classificat com a carcinogen i l'exposició perllongada, per exemple a l'aigua potable, pot augmentar el risc de càncer.

És més, Yu i el seu equip van trobar una correlació entre un menor recompte d'espermatozoides als testicles dels gossos i la presència de PVC (l'anàlisi no es va poder realitzar a les mostres humanes a causa de com havien estat emmagatzemades).

També va haver-hi una associació entre majors nivells de PVC i disminució del pes dels testicles. El mateix es va observar amb el tereftalat de polietilè, o PET, una altra font comuna de plàstic, que segons investigacions recents pot ser perjudicial.