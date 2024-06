Miguel Ríos es retroba amb Ana Belén, Víctor Manuel i Serrat

El Palau de Congressos de la Granada ha acollit aquest dissabte la trobada entre Ana Belén, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel --de forma telemàtica-- i Miguel Ríos, per commemorar i homenatjar la gira d''El gusto es nuestro'.

Moderats pel periodista Iñaki Gabilondo, aquestes quatre llegendes de la música espanyola s'han reunit per compartir anècdotes i experiències que han marcat les seves carreres.

El fill predilecte de Granada ha assenyalat l'"afecte i respecte" que professa cap a Ana Belén, Victor Manuel i Serrat, alhora que ha assegurat que "sempre ha estat un plaer i alegria compartir moments amb vosaltres". Sobre 'El gust és nostre', ha remarcat que "es va aconseguir formar un espectacle en què tots atrevíem el nostre públic i no hi havia rebuig dels uns als altres".

Per part seva, Ana Belén ha recordat aquest tour com "un moment molt divertit" i ha remarcat la "base d'admiració i el sentiment de família" existent entre tots quatre com a "component importantíssim" del bon acolliment que va tenir el projecte. D'altra banda, Joan Manuel Serrat ha posat en relleu la "facilitat" amb què la gira va prendre forma. "Sabíem que funcionaria i ho passaríem bé i valorar-ho. Les cançons i les idees van anar girant al voltant de tots", ha ressaltat.

Aquest mític esdeveniment s'emmarca dins dels actes del Granada All Star, una iniciativa organitzada amb caràcter benèfic per la Fundació Miguel Ríos amb motiu del 80 aniversari del músic granadí.

Les activitats estan dissenyades per rendir tribut al llegat de Miguel Ríos i promoure la tasca benèfica de la seva fundació, que ja treballa més d'un any a la capital granadina. El punt àlgid arribarà aquest dissabte a la nit a la Plaça de Bous de la capital nassarita, on tindrà lloc un espectacle musical i audiovisual amb l'actuació de bandes emblemàtiques de l'escena local com Los Angeles, 091, Lagartija Nick i Niños Mutantes, que compartiran escenari amb Ríos.