Milei qualifica la retirada de l'ambaixador de 'disbarat propi d'un socialista'

per J.C. Meneses Montserrat

El president de l'Argentina, Javier Milei, ha considerat "un disbarat propi d'un socialista fatalment arrogant" la retirada definitiva de l'ambaixadora anunciada aquest dimarts pel Govern espanyol i ha insistit que el president de l'Executiu, Pedro Sánchez, "no és Espanya , i encara menys la seva dona".

Sánchez "es convertirà en la riota de tot el món per la pallassada que està fent per un tema d'índole personal", ha afirmat Milei en una entrevista a LN+, poc després que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, anunciés la retirada de l'ambaixadora a Buenos Aires després del Consell de Ministres.

El president argentí ha afirmat que si Sánchez es va donar per al·ludit amb el discurs de diumenge és "perquè està brut" i ha tornat a carregar contra la seva dona, Begoña Gómez, malgrat que ha insistit que no la va nomenar a l'esdeveniment organitzat per Vox.

Ha aprofitat per carregar contra el kirchnerisme i ha criticat que li recomanin a ell anar a teràpia, ja que al seu parer l'oposició argentina a qui hauria d'exhortar a acudir al psicòleg és Sánchez, "perquè maduri". Alhora, ha suggerit que "recomanin un bon advocat per a Begoña".

Considera que Sánchez estava "buscant un xoc d'aquestes característiques" però creu que "li va sortir el tret per la culata", perquè "va quedar ridícul". "¿Potser es creu que és l'Estat? Això sí que és ben totalitari", ha dit, assenyalant que amb qui es pot arribar a entendre Sánchez és amb països com Cuba, Veneçuela i Corea del Nord.

En aquest sentit, ha afirmat que diumenge es va limitar a dir el mateix que porta dient "tota la vida", inclòs que el socialisme és un sistema "cancerigen", i ha assenyalat que va ser el Govern espanyol qui es va immiscuir en assumptes interns amb el suport al peronista Sergio Massa a la campanya de les últimes eleccions presidencials.

"Ells poden insultar i jo m'he de quedar callat?", ha preguntat Milei, que ha recriminat a Sánchez que s'hagi comportat de manera "covard" en deixar suposadament les crítiques espanyoles en mans de dones perquè el poguessin qualificar de "misògin" ".

Tot i les tensions, descarta respondre

Malgrat aquesta escalada de tensions, Milei ha negat que tingui previst emprendre algun tipus de mesura diplomàtica i ha descartat efectes col·laterals en altres àmbits com l'econòmic, malgrat les pressions que, segons el president argentí, han patit els empresaris amb què es va reunir dissabte.

Així, creu que "hi ha un vincle de llarg termini" entre els dos països i que aquests llaços "estaran" al marge d'aquest tipus de polèmiques polítiques.