Milei respon a Puente i ataca Sánchez: 'Ha posat en perill la unitat del Regne'

El president argentí, Javier Milei, ha llançat dures crítiques contra Pedro Sánchez, acusant-lo de posar en perill la unitat d'Espanya en pactar amb separatistes i portar el país cap a la dissolució. Aquestes declaracions es van produir després dels comentaris del ministre de Transports d'Espanya, Óscar Puente, que va suggerir que Milei havia consumit substàncies.

En un comunicat emès per la presidència argentina divendres a la nit, Milei va expressar la seva preocupació per les accions de Sánchez i va assenyalar: "Pedro Sánchez ha posat en perill la unitat del Regne, pactant amb separatistes i portant a la dissolució d'Espanya".

Les crítiques de Milei també es van centrar en altres accions de Sánchez, com permetre la immigració il·legal i aplicar polítiques socialistes que, segons ell, generen pobresa i mort al país. El comunicat també esmenta les acusacions de corrupció que recauen sobre la dona de Sánchez, un tema que ha portat el president espanyol a avaluar-ne la renúncia.

Pel que fa als comentaris d'Óscar Puente, ministre de Transports d'Espanya, aquest va fer declaracions suggerint que Milei no escolta els seus assessors i que el seu discurs polític podria haver afectat la imatge pública. Pont també va expressar dubtes sobre l'estat de Milei al moment de fer certes declaracions.

Aquest enfrontament verbal entre líders polítics de l'Argentina i d'Espanya reflecteix una tensió creixent en les relacions bilaterals. Tot i que Milei té plans de viatjar a Espanya per participar en esdeveniments polítics, com un míting de Vox i rebre un premi de la Fundació Juan de Mariana, no s'espera que hi hagi una reunió entre Milei i Sánchez a causa d'aquest conflicte generat per les declaracions creuades.