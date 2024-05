Milers d'aficionats culers omplen els carrers de Bilbao

Milers d'aficionats omplen els carrers de Bilbao per gaudir de la final femenina de la Champions League

El FC Barcelona i l'Olympique de Lió es disputen la Copa aquesta tarda a l'estadi San Mamés



BILBAO, 25 maig. (EUROPA PRESS) -

Milers d'aficionats omplen els carrers de Bilbao des de primera hora del matí per gaudir aquesta tarda la final de la Champions League femenina que enfrontarà aquest any a l'estadi de San Mamés al FC Barcelona i Olympique de Lió.

Des d'aquest divendres passat, l'afluència de seguidors dels dos equips ja es deixava notar als carrers de la capital biscaïna, majoritàriament del Barça, i aquest dissabte han continuat arribant aficionats per gaudir d'aquest esdeveniment a partir de les sis de la tarda.

Els aficionats han aprofitat per fer turisme per la ciutat i, a mesura que anava avançant la jornada, s'han anat apropant a les zones de trobada de les aficions dels equips que es disputaran la final, que s'han situat al Parc Doña Casilda , en el cas del FC Barcelona, i la Plaça Indautxu, per a l'Olympique de Lió, i que s'han obert a les deu del matí.

El partit comptarà amb la presència de diferents autoritats, entre les quals hi ha el lehendakari en funcions, Iñigo Urkullu, i els consellers Josu Erkoreka, Gotzone Sagardui i Bingen Zupiria, a més de la portaveu del Govern i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegria, i l'alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto.

Amb motiu d'aquest esdeveniment, l'Ajuntament de Bilbao ha dissenyat un dispositiu especial de neteja, mobilitat i seguretat i, a més, aquest dissabte s'ha ampliat en dues hores l'horari de tancament de l'hostaleria.

El dispositiu establert contempla reserves d'aparcament que afecten, fonamentalment els barris d'Aband i Indautxu, així com els voltants de San Mamés.

En aquest entorn s'han previst les mateixes reserves d'estacionament que en un partit de Lliga, si bé s'inicien abans del que s'ha acostumat, ja que aquestes zones han hagut de quedar lliures la vigília, el divendres 24, a causa dels entrenaments dels dos equips sobre el terreny de joc.

En concret, en aquest entorn, els carrers en què ha quedat restringit l'aparcament des de les 9.00 hores d'aquest divendres seran Felipe Serrate -entre Sabino Arana i Camí de la Ventosa-, Luis Briñas -entre Felipe Serrate i Juan Antonio Zunzunegui- , Alameda Urquijo -entre Sabino Arana i Luis Briñas- i Camí de la Ventosa -entre Costa d'Olabeaga i Felipe Serrate-.

Altres punts de la ciutat on es preveu important assistència de públic són les citades zones de trobada de les aficions al Parc Doña Casilda i la Plaça Indautxu. A tots dos punts hi haurà vigilància policial i estan previstos talls de trànsit puntuals en el cas que els aficionats arribessin a envair la calçada. Així mateix, hi ha un equip de senyalistes entre aquests entorns i el camp per facilitar el desplaçament d'aficions.

Les zones de trobada de les aficions romandran obertes aproximadament fins a les 21.30 hores i, mentre a Plaça Indautxu no es preveu cap reserva d'aparcament, sí que quedaran ocupades les places del passeig José Anselmo Clavé, al Parc de Doña Casilda.

Així mateix, se suprimirà l'aparcament a les zones on s'ubicaran els autobusos de les dues aficions. La del FC Barcelona serà el passeig Clavé, Abandoibarra i Itsasmuseum; mentre que la de l'Olympique Lyonnais serà Avinguda del Ferrocarril -on se suprimiran algunes places d'aparcament-.

La zona d'activació dels sponsors oficials de la UEFA Women's Champions League estarà situada a l'esplanada de San Mamés i oferirà música i tota mena d'activitats per a totes les edats, entre dissabte a les 10.00 i les 17.30 hores.

Així mateix, 45 minuts després del xiulet final del partit, aquesta zona d'activació es tornarà a obrir fins a les 22.00 hores. La botiga oficial de la UWCL, situada a la mateixa esplanada, s'obrirà el divendres 24 de maig a partir de les 17:00 hores i també estarà oberta dissabte a partir de les 10:00. A la zona de l'Itsasmuseum, el divendres de 11.00 a 22.00 i el dissabte de 10.00 a 17.00 s'instal·larà un camp inflable i una plataforma flotant sobre la Ria.

Amb motiu daquest esdeveniment, hi haurà un dispositiu de neteja i gestió de residus. Aquest operatiu específic estarà integrat per 57 persones, quatre camions de recollida de diferents residus, escombradores de voreres i baldeadores en els tres torns de dissabte i diumenge passat al matí, moment en què es donarà per finalitzat l'operatiu.

S'habilitaran fins a 164 contenidors i galledes extraordinàries de diferents fraccions per propiciar la recollida separada de residus, 48 d'ells a l'entorn de San Mames, per a la correcta separació del vidre i els envasos.