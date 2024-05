Milers de manifestants israelians tornen a exigir la dimissió de Netanyahu

Aquest dissabte s'han produït noves manifestacions per una banda per exigir que tornin els ostatges segrestats a la Franja de Gaza i per altra per demanar la dimissió del primer ministre israelià, a qui acusen de l'estancament actual del conflicte.

La manifestació més multitudinària ha estat una setmana més la de Tel Aviv, on s'ha tornat a tallar l'autopista Ayalon amb barricades incendiades.

En aquesta ocasió la convocatòria a favor de la petició d'eleccions anticipades ha pres la forma d'un acte internacional amb la participació de diplomàtics de diversos països i amb representació de les banderes de les nacionalitats dels 132 ostatges retinguts a l'enclavament palestí.

Així, s'ha projectat un missatge gravat de l'exsecretària d'Estat Hillary Clinton. "Són els nostres companys i sí, els nostres fills. Han de ser alliberats immediatament. S'han de prendre mesures perquè tornin a casa immediatament", ha assenyalat.

Ha assistit a l'acte l'ambaixador austríac a Israel, Nikolaus Lutterotti, que ha demanat l'alliberament de Tal Shoham, un dels ostatges segrestats a Gaza que té doble nacionalitat israeliana i austríaca.

Després va actuar Eden Golan, representant d'Israel a Eurovisió, que va cantar la cançó 'October rain' vetada pel festival pel contingut polític. Finalment va quedar cinquena amb una nova versió titulada 'Hurricane'.

Després dels discursos hi va haver enfrontaments amb la policia i es va informar almenys d'un detingut per pertorbació de l'ordre públic, recull el diari 'The Times of Israel'. A més, els agents van utilitzar canons d'aigua per dispersar els manifestants.

El líder de l'oposició israeliana Yair Lapid ha criticat l'actuació policial. "No es pot esperar res del ministre de la policia (Itamar Ben Gvir), però el comissari (Kobi Shabtai) l'ha d'aturar immediatament", va argumentar en un missatge a la xarxa social X.

Lapid es referia als incidents violents amb manifestants ia una agressió contra Gadi Kadem, que va perdre sis familiars el 7 d'octubre i que hauria estat agredit per dretans que portaven una pancarta amb la frase "esquerrans traïdors". Hi ha dos detinguts i Kadem ha estat hospitalitzat.

Protestes a Jerusalem

També hi ha hagut protestes a Jerusalem per demanar eleccions anticipades i un acord per alliberar els ostatges. Els manifestants van concloure la marxa a la plaça de París entre crits d'"Eleccions ara!" o "No pararem fins que estiguin tots a casa!".

Més tard, uns 200 manifestants es van concentrar davant de la seu de l'oficina del primer ministre, a prop de la Knesset o Parlament israelià, i van desplegar dues pancartes contra la guerra: "Aturem la guerra" i "Matar de fam és un crim de guerra ". "¡No pararem fins que siguin tots a casa!", van corejar acompanyats de música de percussió.

També hi va haver consignes contra Netanyahu: "¡Netanyahu és responsable de les vides dels ostatges!", "¡Netanyahu és responsable de portar-los a casa!" o "¡El mateix que els va abandonar els ha de tornar!".