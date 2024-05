La milionada que generen els apartaments turístics a Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) ha presentat aquest dimecres a Girona un estudi que radiografia "per primer cop" els apartaments d'ús turístic a Catalunya que, conclou, generen 2.919 milions d'euros anuals, suposen el 2,94% del PIB turístic i donen feina a 10.417 persones.

Segons explica la patronal en un comunicat, l'objectiu de l'informe, titulat 'Radiografia dels HUTS a Catalunya' (sigles d'apartaments turístics en català) és "aportar una anàlisi precisa i rigorosa sobre els habitatges turístics, constatar quina és la seva situació, dimensió i distribució al territori així com la seva incidència real a l'habitatge, i reivindicar el pes d'un sector estratègic a l'economia del país".

L'informe l'ha elaborat l'Institut Superior d'Estudis Turístics (Insetur) de la Universitat de Girona i ha estat presentat en un acte a la Cambra de Comerç de Girona que ha comptat amb la participació del diputat de la Diputació de Girona i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Jordi Masquef.

També hi han assistit el professor de la Universitat de Girona i el director tècnic de l'estudi, Marc Grijalvo; del president de Federatur, David Riba, i de la vicepresidenta de Federatur i presidenta d'ATA, Esther Torrent.

L'informe constata que hi ha "una forta correlació entre les segones residències i els HUTS i que aquests no tenen relació amb el preu del lloguer residencial", així com una important concentració de les segones residències a la Costa Brava i la Costa Daurada.

La patronal insisteix que "en cas de no poder exercir l'activitat turística, els propietaris de les segones residències mai no posaran el seu habitatge en lloguer convencional".

Segons l'anàlisi, els apartaments turístics catalans aporten un impacte econòmic de 2.919 milions anuals, 1.965 milions dels quals corresponen a la despesa directa que el sector genera en altres àmbits fora de l'allotjament.

El sector, afegeix l'estudi, genera 10.417 llocs de treball directes i representa el 2,94% del PIB turístic de Catalunya i, pel que fa al volum de pernoctacions dels turistes allotjats a HUTS a Catalunya durant el 2022, s'estima en 18.099.623.

Pernoctacions

Gairebé la meitat de les nits se situen a la ciutat de Barcelona que registra uns 8,8 milions de pernoctacions a HUTS.

Hi ha tres comarques que superen el milió de pernoctacions anuals en habitatges turístics: Alt Empordà, Baix Empordà i Tarragonès, que unides a Barcelona, representen les tres quartes parts del total de pernoctacions.

L'estudi constata que els HUTS "són el model d'allotjament turístic més sostenible" i que el sector es troba en uns nivells de professionalització "bastant elevats", amb un nombre important d'empreses que gestionen més d'un habitatge turístic.

Diferents anàlisis

D'altra banda, l'anàlisi constata que hi ha una diferència de gairebé el 50% de les dades sobre la distribució dels HUTS a Catalunya segons la font que s'utilitzi.

Així, l'INE situa el nombre d'habitatges turístics als 45.629 mentre que segons el registre de la Generalitat la xifra arribaria als 102.789 HUTS.

L'estudi assenyala que el registre de HUTS de la Generalitat recull tota l'oferta potencial, però "cal tenir en compte que una part no està activada i, per tant, és una oferta adormida" i que una part de l'oferta és il·legal.

