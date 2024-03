La milionària multa Apple per restriccions a plataformes com Spotify

La Comissió Europea (CE) ha anunciat aquest dilluns 4 de març una multa de 1.800 milions d'euros a Apple per abús de posició en la distribució de música en streaming per la manera com impedeix a plataformes com Spotify informar els usuaris d'iPhone o iPad de formes de subscripció alternatives a l'accés directe des de la botiga en línia que la multinacional instal·la als dispositius, l'App Store.

"Durant dècades, Apple va abusar de la seva posició dominant al mercat de música en streaming a través de la seva App Store", ha advertit la vicepresidenta de l'Executiu comunitari responsable de Competència, Margrethe Vestager, en una roda de premsa per anunciar la sanció a la companyia fundada per Steve Jobs a Califòrnia l'any 1976 i que té la seu a Cupertino.

La política danesa ha insistit que impedir als desenvolupadors que informessin els consumidors sobre ofertes "alternatius i més barates disponibles fora de l'ecosistema d'Apple" no només és "il·legal" sinó que va tenir un impacte en "milions de consumidors europeus" que no van poder "escollir lliurement" quins serveis contractar.

El cas es remunta al 2022, quan Brussel·les va acusar la companyia d'actuar com a "guardià" de l'accés a les aplicacions i abusar d'una posició dominant al mercat de la distribució de música en streaming .

Precedent

No és la primera vegada que Brussel·les sanciona o veu irregularitats en pràctiques d'Apple. Sense anar més lluny, el 2022 va acusar la companyia fundada per Steve Jobs d'abús de posició dominant amb el servei de pagaments Apple Pay.

A les autoritats continentals els preocupava que Apple hagués "alterat de manera il·legal la competència". Des de la CE van explicar que havien engegat una investigació preliminar sobre les pràctiques d'Apple el 2020, però fins a 2 anys després no van presentar les primeres conclusions.