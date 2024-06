La milionària prima que guanyarien els jugadors georgians en cas d'eliminar Espanya

per Gabriel Izcovich

L'Eurocopa 2024 és plena de sorpreses, i una de les més destacades és l'acompliment notable de la selecció de Geòrgia. El que va començar com una promesa audaç per part del magnat georgià Bidzina Ivanichvili s'ha convertit en una motivació poderosa per als jugadors. La promesa inicial d'una prima prima milionària ha captat l'atenció del món del futbol i ha injectat una dosi addicional d'emoció al torneig.

Bidzina Ivanichvili, conegut per la seva influència en la política i la filantropia georgiana, va prometre 10 milions d'euros a tots els integrants de la plantilla si aconseguien superar la fase de grups de l'Eurocopa. Aquest incentiu, encara que inusual a la seva magnitud, reflecteix el compromís i la passió d'Ivanichvili per l'esport i el seu país.

Contra tot pronòstic, Geòrgia ha avançat fins als vuitens de final, superant seleccions amb més experiència i recursos. La seva classificació no només ha estat una fita històrica per al país, sinó que també ha capturat la imaginació d'aficionats de tot el món, que ara segueixen de prop cada pas del camí.

La promesa d'Ivanichvili no s'atura a la fase de grups. Si Geòrgia aconsegueix eliminar Espanya als vuitens de final, els jugadors rebran 10 milions d'euros addicionals per cada ronda eliminatòria que superin. A l'escenari hipotètic i emocionant que Geòrgia guanyi l'Eurocopa, la recompensa total pujaria a aproximadament 50 milions d'euros, distribuint-se gairebé 2 milions per futbolista. Aquesta suma és considerablement superior al que rebrien els jugadors d'altres seleccions i subratlla la magnitud de l'incentiu posat sobre la taula.

Als 68 anys, Ivanichvili té una fortuna que ronda els 5.000 milions de dòlars, una xifra que representa gairebé un quart del PIB de Geòrgia. A més del seu èxit en l'àmbit empresarial, Ivanichvili és el fundador de la Fundació Cartu, coneguda per les seves contribucions caritatives al Caucas. També va fundar el seu propi partit polític i va ocupar el càrrec de Primer Ministre entre el 2012 i el 2013. La seva influència i recursos han estat decisius en la configuració del paisatge polític i social de Geòrgia.

La quantitat promesa per Ivanichvili és significativament superior als diners que rebrien les altres seleccions, cosa que afegeix una dimensió extra de pressió i expectativa per als jugadors georgians. Aquesta prima milionària no només recompensa l'èxit esportiu, sinó que també reforça la importància de la cohesió i l'esforç col·lectiu a l'equip.

Geòrgia compta amb Mamardashvili, probablement el millor porter de l'Eurocopa, l'exercici del qual ha estat crucial per al seu avenç en el torneig. La seva habilitat per mantenir la porteria fora de perill ha estat un pilar fonamental per a l'equip. A més del porter, la selecció georgiana presumeix de tenir una superestrella i un gran golejador, Kvaratskhelia, la contribució del qual ha estat vital en els partits disputats fins ara.