Els milionaris interessos del nou Camp Nou que afronta el Barça

El FC Barcelona és en plena transició. A nivell esportiu ja és sabut, a través de les paraules que Xavi Hernández, entrenador del primer equip masculí, pronuncia setmana rere setmana. I, en definitiva, a la inestabilitat que ofereix el seu escaire. Però a nivell institucional i econòmic també.

Tal com ha informat Espai Barça FT, el fons de titulització que vehicula el finançament de l'Espai Barça, l'entitat blaugrana ha de fer front a un deute de 640 milions d'euros de les infraestructures esmentades. Segons ha explicat El Economista, el Barça ja ha cobert fins a 38,99 milions d'euros en aquests costos financers, derivats dels préstecs bancaris de Goldman Sachs i JP Morgan, principalment, per un valor de 450 milions d'euros. Per tant, queda molta feina per fer.

I aquesta feina s'haurà de fer sense Eduard Romeu. El fins ara vicepresident econòmic del club ha deixat el càrrec aquesta setmana, avisant que "queden decisions complexes per prendre". Tornant a la parcel·la esportiva, es parla molt de la possibilitat d'haver de prendre decisions doloroses, que passen per vendre futbolistes de pes per alliberar massa salarial i, en definitiva, alleujar els comptes.

La part esportiva del club no ha dit la seva darrera paraula, de fet. Cal recordar que, per fi, l'equip ha arribat als quarts de final de la UEFA Champions League, i per això ha quadrat finalment el pressupost d'una temporada. Els ingressos per disputar aquesta ronda, contra el París Saint-Germain, seran importants. I no cal descartar la via del novell Mundial de Clubs que organitzarà la FIFA el 2025, i per al qual els catalans encara tenen opcions, encara remotes, de classificar-se i recollir així 50 milions d'euros.

Finalment, és obvi que quan l'equip torni a un Camp Nou ja remodelat, els ingressos tornaran a augmentar. Quan l'estadi ja estigui finalitzat, acollirà més del doble d'espectadors que podeu rebre l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, així que podreu vendre més entrades. Així mateix, l''Espai Barça' com a conjunt també generarà uns ingressos més grans. Queden moltes coses per resoldre i arreglar, doncs, a les quals haurà de fer front l'a priori nou vicepresident econòmic, Àngel Riudalbas.