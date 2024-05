El primer ministre eslovac, estabilitzat dins de la gravetat després de l'atemptat

per Redacció CatalunyaPress

El primer ministre d'Eslovàquia, Robert Fico, ha estat estabilitzat les últimes hores, però el seu estat de salut continua sent "greu" a causa de les ferides sofertes a l'atemptat de dimecres, segons l'últim comunicat mèdic donat a conèixer aquest dissabte per les autoritats.

La ministra de Salut eslovaca, Zuzana Dolinková, ha explicat que l'operació a què Fico ha estat sotmès aquest divendres per retirar-li el teixit necròtic de l'abdomen, causat pels trets de l'atacant, Juraj Cintula, ha contribuït a millorar el seu estat de salut.

El primer ministre eslovac es troba ara conscient, va afegir per part seva el viceprimer ministre, Robert Kalinak, a la roda de premsa conjunta recollida per la cadena Ta3.

Kalinak ha afegit que, gràcies a la feina dels metges, Robert Fico s'està acostant a un pronòstic positiu, tot i que encara no està fora de perill. A més, el seu estat de salut és delicat i no permetrà que sigui traslladat dilluns, com estava previst inicialment, a un hospital de la capital, Bratislava.

En canvi, continuarà ingressat durant els propers dies al centre mèdic de la localitat de Banská Bystrica, escenari del tiroteig.

El succés

Un tiroteig es va produir després d'una reunió del govern eslovac en un lloc als afores de Bratislava, va informar dimecres l'agència de notícies TASR. Un testimoni de Reuters va dir que va sentir diversos trets i que va veure un home detingut per la policia.

A més, la mateixa persona va afirmar que va veure agents de seguretat empenyent algú dins d'un cotxe i allunyant-se. El tiroteig es va produir quan Robert Fico es va acostar a estrènyer la mà d'una petita multitud de persones, segons va informar el medi local eslovac Aktuality.

Segons va informar Sky News, es van fer quatre trets després d'una reunió del govern, i un va aconseguir el primer ministre a l'abdomen.

La presidenta d'Eslovàquia, Zuzana Caputova, va condemnar el "brutal" atac i va desitjar el millor a Fico. També es va pronunciar el líder opositor eslovac, Michal Šimečka: "Estic consternat i consternat pel tiroteig contra el Primer Ministre Robert Fico a Handlova". "Condemnem inequívoca i fermament qualsevol violència", ha afegit.