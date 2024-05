Un ministre israelià dóna un ultimàtum a Netanyahu: o hi ha un pla per a Gaza, o se'n va

per Redacció CatalunyaPress

**Tensió a Israel: Ministre amenaça d'abandonar el govern si no s'acorda pla per a Gaza**

El ministre del Gabinet de Guerra d'Israel, Benny Gantz, ha llançat una amenaça significativa aquest dissabte, i ha advertit que abandonarà el govern d'emergència si el primer ministre, Benjamí Netanyahu, no aconsegueix un pla per a la postguerra a Gaza abans del 8 de juny. Aquest ultimàtum arriba enmig d'una tensió creixent després del recent conflicte a la regió.

Gantz exigeix un pla de sis punts per abordar la situació a Gaza i ha criticat obertament la gestió del conflicte fins ara. Ha manifestat que "alguna cosa està profundament trencada en la manera com els líders d'Israel estan manejant la guerra", assenyalant una possible ruptura en la coalició d'emergència.

La intensificació de l'ofensiva militar per part de l'Exèrcit israelià a Rafah i el camp de refugiats de Jabalia ha exacerbat les tensions al país. Mentrestant, Netanyahu ha respost a les demandes de Gantz, qualificant-les d'eufemismes i suggerint que conduirien a la derrota d'Israel.

D'altra banda, el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, ha acusat Gantz d'intentar dissoldre el Govern i ha proposat desmantellar l'actual Gabinet de Guerra com a solució a la crisi.

La divisió al govern s'evidencia encara més amb l'oposició pública del ministre de Defensa, Yoav Gallant, a qualsevol govern de tints militars a Gaza, desafiant així Netanyahu.

Mentrestant, milers d'israelians s'han manifestat contra el Govern i han demanat un acord de treva que alliberi més de 130 ostatges a Gaza. Entre els manifestants hi ha el líder opositor Yair Lapid, que ha instat la dimissió de Gantz i altres membres del Gabinet de Guerra.

La situació a Israel continua sent volàtil, amb tensions internes i demandes contradictòries que plantegen desafiaments significatius per al lideratge del país en un moment crucial de la seva història.