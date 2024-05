El primer ministre del Regne Unit, Rishi Sunak, convoca eleccions anticipades

Els britànics també votaran a l'estiu. El primer ministre britànic, Rishi Sunak, ha anunciat aquest dimecres a les portes del número 10 de Downing Street que les eleccions generals del Regne Unit se celebraran el proper 4 de juliol, mig any abans de la data prevista.

"Ara és el moment que el Regne Unit esculli el seu futur", ha assenyalat el 'premier' britànic, que ha confirmat la seva candidatura i ha repassat algun dels èxits recents "durant el moment més complex des de la Segona Guerra Mundial", destacant per damunt d'altres la millora de les dades econòmiques.

Durant una compareixença d'una mica menys de deu minuts, Sunak ha assenyalat que el Regne Unit s'ha enfrontat els últims cinc anys a l'època "més desafiant" des de la Segona Guerra Mundial a causa no només de la pandèmia de coronavirus, sinó també de la invasió. russa d'Ucraïna i els seus efectes a l'economia mundial.

En aquest punt, Sunak ha aprofitat per posar en valor els resultats financers del Regne Unit, on l'economia creix "més ràpid que mai" i davant d'Alemanya, França o els Estats Units; i on la inflació "està de tornada a la normalitat", amb l'impacte positiu que això implica a la societat.

"La pregunta ara és: A qui se li confia convertir aquesta fundació en un futur segur per a vostè, la seva família i el nostre país? Ara és el moment perquè el Regne Unit esculli el seu futur. Decidir si volem construir en el progrés que hem fet , o arriscar-nos a tornar a un esquema sense pla", ha manifestat.

Amb aquestes paraules, Sunak ha incidit en el convenciment de "fer el que és bo" per al país. "No puc dir el mateix del Partit Laborista, perquè no sé què ofereixen. En realitat, tampoc crec que vostès ho sàpiguen, i això és perquè no tenen un pla", ha asseverat el líder conservador.

En aquest punt, el mandatari britànic ha donat pas a una sèrie de crítiques als laboristes i el seu líder, Keir Starmer, que, segons ell, "ha demostrat una vegada i una altra que prendrà el camí fàcil i farà qualsevol cosa per fer-se amb el poder".

"Si no tens la convicció de seguir endavant amb el que dius, si no tens el coratge de dir a la gent què vols fer, i si no tens un pla, com podries ser el primer ministre?", ha reblat un Sunak que confia a liderar un nou Govern que "restauri l'orgull i la confiança" al país.

Al llarg de la jornada s'han produït diversos esdeveniments que han elevat les sospites sobre aquest anunci, com ara els canvis d'agenda de diversos ministres, inclòs un retorn prematur des de l'estranger del titular d'Exteriors, David Cameron.

A més, els ministres del gabinet han anat arribant al llarg de la jornada a Downing Street per assistir a una reunió excepcional que ha acabat poc abans que Sunak sortís a anunciar la data dels propers comicis a les illes.

El possible avenç electoral ha estat sobre la mesa els últims mesos a causa de les tensions internes al si del Partit Conservador, si bé aquest mateix dimecres Sunak s'havia limitat a cenyir-se al seu missatge que la votació tindria lloc a la segona meitat del any. Per la seva banda, el Partit Laborista s'erigeix a les enquestes com el favorit per aconseguir la victòria.