Les monedes digitals: aquestes són les pors que té la societat sobre elles

L'adopció de les monedes digitals emeses per bancs centrals (CBDC) continua avançant, encara que la seva integració als mercats s'enfronta a certes incerteses tant dels ciutadans com dels agents de la indústria.

El principal maldecap és que no se sap amb certesa quines implicacions tindran les CBDC en el sistema de pagaments global. Entre els temors més comuns hi ha la sensació de pèrdua de control sobre els diners, almenys en la manera com es manejava tradicionalment.

La manca de comprensió i educació financera i digital dels usuaris és un dels principals obstacles per a l'estandardització futura de les CBDC, segons l'Informe CBDC o Efectiu Digital de Minsait Payments. El 21% dels enquestats ho apunta com una limitació significativa. A més, els reptes tecnològics i d'infraestructura (19%), el risc d'irrellevància de la solució (14%) i la resistència al canvi per part de les entitats financeres tradicionals (10%) són altres reptes importants.

No obstant això, hi ha consens entre els bancs centrals sobre la viabilitat de les CBDC, amb motivacions que varien segons el país o la regió. Les economies més avançades veuen a la digitalització de la moneda una oportunitat per millorar l'eficiència dels pagaments i fomentar la innovació. D'altra banda, les economies emergents consideren que les CBDC poden ser una ferramenta crucial per a la inclusió financera.

Un terç dels agents de la indústria de pagaments confia que les CBDC es complementaran amb les monedes físiques en el futur immediat. Així mateix, el 26% creu que el seu ús estarà limitat a certes regions o països. Un altre 19% anticipa un ús experimental de les CBDC, sense una adopció massiva i generalitzada, possiblement per un desconeixement sobre les seves capacitats.

Tot i això, persisteixen reticències entre els usuaris, i només un 10% considera que aquestes monedes digitals seran essencials en els propers deu anys.

L'informe també analitza els canals d'ús possibles de les CBDC. El 43% dels agents de la indústria creu que es faran servir els canals de pagament actuals, mentre que un 38% estima que els usuaris triaran els canals segons cada situació i moment.

L'informe sectorial CBDC o Efectiu Digital de Minsait Payments ha estat elaborat en col·laboració amb Analistes Financers Internacionals (AFI). Aquest document recull les opinions de més de 4.800 persones bancalitzades d'Espanya, Itàlia, Portugal, Regne Unit i diversos països de Llatinoamèrica, proporcionant una visió integral sobre l'estat i el futur de les monedes digitals.