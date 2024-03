Mones de Pasqua a preu de Ferrari aquesta Setmana Santa

Som a Setmana Santa i molts padrins i padrines estan preparant les seves carteres per comprar una mona de Pasqua als seus fillols, una tradició arrelada a la cultura nacional que aquest any podria ser molt més cara.

El mercat de futurs del cacau va assolir un màxim intradiari històric de 10.080 dòlars per tona mètrica dimarts abans d'acabar el dia amb una caiguda del 0,3% per ubicar-se en 9.622 dòlars. El cost del cacau s'ha triplicat més durant l'any passat i augmentarà un 129% el 2024, fent que el mercat estigui en "mode pànic", segons ha explicat l'analista de matèries primeres Paul Joules, a El País.

I no sembla que el problema es solucioni en els propers mesos: "Problemes com la malaltia de la beina negra, la degradació dels brots o l'abandonament del cacau per part dels agricultors no es poden resoldre ràpidament, i això significa que el subministrament mundial de cacau podria ser limitat durant molts anys més”, sentencia l'expert.

La sequera que està assolant dos dels principals productors de cacau del món, Costa d'Ivori i Ghana -acaparen més del 60% de la producció mundial-, és la principal culpable d'aquesta situació, que podria convertir-se en estructural i acabar deixant preu de la xocolata pels núvols.

Al març, la xocolatera suïssa Lindt & Sprüngli va advertir sobre l'augment dels preus de la xocolata. La companyia va dir a principis d'aquest any que l'augment dels preus d'importació dels grans de cacau "donarà com a resultat nous augments de preus el 2024 i el 2025, sempre que els preus del cacau es mantinguin al nivell actual".

Les companyies xocolateres comencen a buscar fórmules per afrontar aquesta situació sense entrar en pèrdues. Mars ha decidit treure 10 grams de xocolata a alguna de les seves xocolatines; Hershey's, fabricant de Nestlé i Kit Kat, està començant a llançar productes amb farciment de caramel o mantega de cacauet per utilitzar menys xocolata; i M&M ha començat a omplir les boletes amb caramel en comptes de xocolata.

Però els consumidors no podran evitar la pujada del preu tret que acceptin regalar una pseudo mona de Pasqua feta amb caramel, així que caldrà apartar una mica més de diners aquestes vacances si es vol continuar amb la tradició.