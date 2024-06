Montero trenca un llança a favor de la singularitat financera de Catalunya

per José Luis Meneses González

La vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, considera que les "qüestions singulars" que tenen algunes comunitats autònomes com Catalunya "han de tenir un tractament especial" en matèria de finançament autonòmic, però insisteix a dur a terme una negociació juntament amb el resta de comunitats autònomes per impulsar un model que sigui vàlid per a totes.

D'altra banda, ha demanat a Junts diferenciar entre el procés per triar nou president a Catalunya, en què pugnen amb el PSC, a l'acord que mantenen al Congrés dels Diputats per recolzar l'Executiu de coalició en considerar que són "plànols diferents ".

Montero assenyala que han d'abordar el debat sobre el finançament autonòmic "dins un context global" i considera que no té sentit fer "carpetes diferents d'un tema que és comú", fent referència a la demanda dels partits independentistes catalans d'un finançament singular per a Catalunya i de fer una negociació bilateral amb l'Estat.

En declaracions a RNE, insisteix que han d'atendre les singularitats que es puguin presentar a determinats territoris "per les seves característiques, per raons històriques o per la seva orografia", segons ha esmentat. La ministra s'ha expressat així després de ser preguntada sobre si el Govern està disposat a oferir un finançament singular a Catalunya a canvi del suport dels partits independentistes al líder del PSC, Salvador Illa, perquè sigui el nou president de la Generalitat.

Rebutja que gestionin els seus propis impostos

En la mateixa línia, assenyala que aquestes qüestions esmentades tenen més a veure "amb l'especificitat d'una comunitat autònoma" que amb altres aspectes com quina és "la seu fiscal dels impostos compartits" o les competències que se'ls poden donar a les comunitats perquè guanyin més autonomia fiscal. D'aquesta manera fa referència a les demandes de l'independentisme de recaptar i gestionar els seus propis impostos, amb una fórmula similar a la que actualment té el País Basc.

Montero assenyala a més que, en el que està treballant en aquest moment, és a la condonació del deute autonòmic per valor de 15.000 milions d'euros que el PSOE va pactar amb ERC a l'acord d'investidura de Pedro Sánchez, mitjançant el qual l'Administració General de l'Estat assumeix aquesta part del deute autonòmic.

Tot i que no ha volgut donar una data de quan es pot fer efectiu, ha insistit que aquesta mesura --que es va fer extensible a la resta de comunitats autònomes que volguessin acollir-s'hi-- serà positiu per a l'autonomia fiscal de cada territori, per poder sortir els mercats a buscar finançament en millors condicions.

Espera que Junts segueixi donant suport al Govern

D'altra banda, respecte a la governabilitat a Catalunya i els seus efectes a nivell nacional, en ser preguntada sobre si Junts pot donar suport a l'Executiu al Congrés dels Diputats mentre està rivalitzant amb el PSC per presidir el Govern, Montero ha demanat als de Carles Puigdemont que separin els dos aspectes perquè, segons ell, són "plans diferents".

"Jo sempre faig una crida al fet que els plànols són diferents", ha indicat Montero, que considera que el resultat de les eleccions catalanes del 12 de maig va deixar clar que el PSC i Illa són l'opció preferida i creu que aquesta voluntat "inequívoca" ha de ser respectada. En aquest sentit insisteix que "tot passa per Salvador Illa" ja que tant la iniciativa en les negociacions com la "culminació" de les mateixes tenen com a punt de partida i d'arribada la mateixa persona.

Ara bé, pel que fa al suport de Junts a la Cambra Baixa, creu que els neoconvergents s'han de preguntar si les polítiques que desplega el Govern de coalició "són les que millor vénen a Catalunya". "La meva resposta és contundent, rotundament sí", assenyala la ministra en referència a mesures com la pujada de les pensions, la creació de places de formació professional, la pujada del salari mínim o la reforma laboral. Segons apunta, totes aquestes polítiques repercuteixen sobre la població espanyola --"i també catalana"-- que necessita recuperar salaris, nivells de renda i estabilitat a l'ocupació.