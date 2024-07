Montse Tomé s'emporta Patri Guijarro a llista olímpica dels Jocs de París

La centrecampista Patri Guijarro (FC Barcelona) va entrar aquest dimecres a la convocatòria d'Espanya elaborada per la seleccionadora, Montse Tomé, per als Jocs Olímpics de París 2024, en una llista on no apareixen ni la migcampista Maite Oroz (Reial Madrid) ni la davantera Alba Redondo (Reial Madrid).

La selecció espanyola va comunicar la convocatòria per a la cita olímpica d'aquest estiu a la capital francesa aquest dimecres als perfils de xarxes socials. En ella sí que apareixen fixes com Aitana Bonmatí, Alexia Putellas o Jenni Hermoso, mentre que la campiona del món Alba Redondo i la madridista Maite Oroz són les dues principals baixes.

Tomé convoca 18 futbolistes, el límit marcat pel Comitè Olímpic Internacional (COI), a més de quatre més com a reserva, --sense restricció d'edat, al contrari que en el torneig masculí--, de les quals 16 van formar part de la plantilla que es va proclamar campiona del món el mes d'agost passat a Austràlia i Nova Zelanda.

La seleccionadora nacional femenina de futbol va afrontar aquest dimecres una de les llistes més delicades des que va accedir al càrrec, renunciant a part del bloc compacte del qual es va servir fins ara. A aquesta suma per a París 2024 la centrecampista Patri Guijarro, una de les millors del món i que va decidir finalment tornar a estar disponible després de ser una de les 15 que va renunciar el setembre del 2022 a tornar a jugar amb Espanya si no es produïen canvis.

La presència de la balear, peça clau i 'motor' del FC Barcelona, és una gran notícia per a la campiona del món de cara a la baralla per les medalles olímpiques. Tot i que també va estrènyer encara més la possibilitat de ser una de les escollides. Sobretot, tenint en compte que les també centrecampistes Aitana Bonmatí, Alexia Putellas --també del Barça-- i Jenni Hermoso no es perdran la cita.

Al mig, la presència de Patri Guijarro ho 'altera' tot'. La balear pot jugar de pivot d'interior i si ho fa a la primera posició seria competència directa de Tere Abelleira, a la qual també hi pot suplir Laia Aleixandri com va passar a la 'F4' de la Lliga de Nacions.

També viatjarà a la capital gal·la la pivot Tere Abelleira, mentre que la seva companya al Reial Madrid Maite Oroz es queda fora del torneig, com ja va passar per al Mundial 2023, quan no va passar l'últim tall. El flamant fitxatge blanc Alba Redondo tampoc és una de les 18 triades, encara que sí que forma part d'aquesta reserva de quatre jugadores, en què també apareixen la meta Elene Lete, la defensa María Méndez --era una de les 'fixes'-- i l'atacant Vicky López.

Tomé anirà a París amb dos porters, Cata Coll i Missa Rodríguez. En defensa, porta tres centrals i tres laterals, per la qual cosa es va decantar per la capitana Irene Paredes, les laterals Ona Batlle, Olga Carmona i Oihane Hernández, i les centrals Laia Aleixandri i Laia Codina.

Mentre que a la part davantera, també tenen ja el seu bitllet assegurat Mariona Caldentey, Salma Paralluelo, Athenea del Castillo i Lucía García, les més utilitzades per l'ovetense, a més de la blanc-i-vermella i també campiona del món Eva Navarro.

--LLISTA DE 18 CONVOCADES PER ALS JOCS DE PARÍS.

PORTERES : Missa Rodríguez (Reial Madrid) i Cata Coll (Barcelona).

DEFENSES : Irene Paredes i Ona Batlle (FC Barcelona), Laia Aleixandri (Manchester City), Laia Codina (Arsenal), Olga Carmona i Oihane Hernández (Reial Madrid).

CENTROCAMPISTES : Patri Guijarro, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas (FC Barcelona), Jenni Hermoso (Tigres) i Tere Abelleira (Reial Madrid).

DAVANTERES : Mariona Caldentey (Arsenal), Salma Paralluelo (FC Barcelona), Athenea del Castell (Reial Madrid), Eva Navarro (Atlètic de Madrid) i Lucía García (Manchester United)