Mor l'actriu Silvia Tortosa als 77 anys

L'actriu Silvia Tortosa ha mort aquest dissabte a Barcelona als 77 anys després d'"una dura lluita contra el càncer, que ha portat amb màxima discreció", segons ha assenyalat la seva agència de representació en un comunicat.

"Volem transmetre el seu agraïment i afecte a tots els seus amics, éssers estimats, admiradors i mitjans de comunicació, que sempre van voler i van recolzar Silvia durant els seus 60 anys de professió", ha afegit l'agència a l'escrit.

Tortosa, nascuda a Barcelona el 8 de març de 1947, comptava amb "una llarga carrera professional al cinema, el teatre i la televisió", ha recordat la Unió d'Actors i Actrius a la xarxa social X per seguidament transmetre el seu "més sincer" condol" pel decés.

La capella ardent tindrà lloc aquest proper dilluns, 25 de març, de 9.30 a 12.00 hores, a la Sala 6 del Tanatori de les Corts (Barcelona). A continuació, se celebrarà l'enterrament, previst a les 13.30h, al cementiri de Montjuïc, amb els seus pares "tal com ella desitjava", ha reblat l'agència de representació.

La intèrpret, que va ser intervinguda per un càncer de mama el 2019, va debutar al teatre als 15 anys i amb 19 va fer el salt a la gran pantalla de la mà del director Pedro Balañá a la pel·lícula 'El último sábado'.

Així mateix, va ser un rostre conegut durant la Transició per la seva aparició entre 1976 i 1978 a la sèrie televisiva 'Curro Jiménez', a la qual van seguir altres al programa 'Aplaudiment' (1978-1983) i sèries com 'La petjada del crim' (1985-2010), 'Farmàcia de guàrdia' (1991-1995) i 'Hostal Royal Manzanares' (1996-1998). Més recentment, va tenir alguna aparició especial en sèries com 'Arde Madrid' (2018), creada per Paco León i Anna R. Costa.

Amb tot, Tortosa es va prodigar especialment a través de la seva carrera filmogràfica, en què figuren gairebé tres desenes d'obres, algunes com 'Pánico en el Transiberiano' (1972), dirigida per Eugenio Martín i en què va compartir repartiment amb actors com el britànic Christopher Lee, mort el 2015. El 2007 va publicar les seves memòries amb el títol 'La meva vida oculta'.