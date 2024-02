Mor a la presó l'opositor rus Alexei Navalni

El Servei Penitenciari Federal del districte autònom de Yamalia-Nenetsia ha anunciat aquest divendres 16 de febrer la mort de l'influent opositor rus Alexei Navalni.

L'opositor a Putin estava complint una pena a 19 anys de presó per extremisme i estava empresonat des del 2021.

"Navalni es va començar a trobar malament durant un passeig i, gairebé de manera immediata, es va desmaiar", han indicat les autoritats penitenciàries, segons informacions recollides per l'agència Interfax .

Els treballadors sanitaris de la presó s'han traslladat fins a la zona on es trobava el pres per dur a terme "totes les mesures necessàries per intentar reanimar-lo", si bé han confirmat que aquestes no han donat resultat". Així, els metges han confirmat el decés a mesura que s'investiga la causa de la mort.

Tot i que les autoritats de Rússia no s'han pronunciat de moment, fonts consultades pel diari 'Izvestia' han assenyalat que tot apunta a una trombosi com a causa de la mort.

Per part seva, l'advocada de l'opositor, Kira Yarmish, ha assenyalat al seu compte de X que "el Servei Federal de Presons del districte de Yamalo-Nenets està disseminant notícies sobre la mort d'Alexei Navalni a IK-3". "No tenim cap confirmació per ara", ha recalcat.

L'activista de 47 anys, que figurava a la llista d'individus i organitzacions involucrades en activistes terroristes o extremistes a Rússia, va ser detingut el gener del 2021 quan va tornar a Moscou des de Berlín, on s'havia recuperat d'un enverinament que ell i els governs occidentals van atribuir al servei de seguretat de Vladimir Putin.

L'agost del 2023, un tribunal de Mòscou el va condemnar a 19 anys de presó per extremisme, una condemna que havia de complir sota un règim especial. A principis de gener, el dissident va ser posat sota règim d'aïllament després de ser traslladat de presó a una presó de Yamalia-Nenetsia.